«Газпром» разрешил Брянской области год не отдавать долги

Брянск, , 11:44 — REGNUM ПАО «Газпром» на год заморозил долг ГУП «Брянсккоммунэнерго» за газ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, достигнутая договоренность будет действовать при одном условии — предприятие должно полностью оплачивать текущие счета и не накапливать новые долги.

По данным регионального правительства, сейчас долг «Брянсккоммунэнерго» составляет примерно 3,3 млрд рублей, причем основная часть задолженность появилась еще до 2015 года. Еще в 2006 году котельные были переданы частной компании, работа которой оказалась неэффективной. В 2013 году руководство региона расторгло договор аренды, однако вместе с имуществом получили и долги, накопленные перед поставщиками энергоресурсов.

Сейчас, по словам генерального директора ГУП «Брянсккоммунэнерго» Александра Граборова, исполнить график погашения платежей компании помешали исполнить долги по зарплате, а также платежи за другие ресурсы и налоги.

«Помимо этого у предприятия имеются кредиты, проценты по которым мы обязаны также платить. Мы старались придерживаться графика, но одним рублем два рубля не перекроешь. Предыдущее руководство предприятия заверяло, что вся деятельность оптимизирована и все, что можно было, уже сократили, однако нашлись и здесь еще ресурсы», — цитирует пресс-служба генерального директора ГУПа.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз снова обратил внимание на долги управляющих компаний.

«Нужно системно вести работу по управляющим компаниям! Они же не за месяц долги по 30 миллионов накапливают! Правоохранительные и надзорные органы должны вместе с властью иначе подходить к решению этого вопроса!» — сказал губернатор.

Выходом из сложившейся ситуации снова назвали уход от УК как посредника между жителями и поставщиками ресурсов.

ИА REGNUM напоминает, что филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» с 1 февраля перевел на прямые расчеты более 300 домов, которые сейчас находятся на обслуживании управляющих компаний, имеющих долги за электроэнергию. При этом в компании отмечали, что физические лица оплачивают электроэнергию в объеме 99,9% от начисленных платежей. А вот процент оплаты УК составляет всего 93,5%.

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