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Воронеж: первый образец Ил-112В поступил в цех окончательной сборки

Экономика
Воронежские авиастроители завершили стыковку крыла с фюзеляжем легкого военно-транспортного самолета Ил-112В
Ил-112В на ВАСО
Иллюстрация: Http://www.vaso.ru
Ил-112В на ВАСО

Воронеж, 3 февраля 2017, 11:41 — REGNUM  Первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В поступил в цех окончательной сборки Воронежского акционерного самолетостроительного общества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Как сообщается, специалисты воронежского авиазавода завершили важнейший этап производственного цикла по созданию самолета — стыковку крыла с фюзеляжем. Уникальной особенностью нового самолета является конструкция крыла — оно является монолитным, и вместо двух отдельных консолей, соединенных с центропланом, крепится сверху на фюзеляж с помощью силовых элементов и специальных креплений. Как поясняют в ОАК, это заметно снизит вес самолета и сделает его «более экономически эффективным в эксплуатации».

Как рассказал заместитель директора по производству, начальник цеха окончательной сборки ВАСО Анатолий Супонецкий, установка монокрыла на транспортный самолет проводится впервые в России.

«Создание Ил-112 во многом уникально, начиная с того, что с момента начала работ по нему прошло меньше года. Но коллектив успешно справляется с очень непростыми задачами, благодаря профессионализму, высочайшей ответственности и таланту наших конструкторов, технологов и рабочих», — добавил Супонецкий.

«Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе», — отметил генеральный директор ОАО «Ил» Сергей Вельможкин.

Как сообщало ИА REGNUM, сборка Ил-112В на ВАСО ведется в рамках государственного контракта с Минобороны. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26.

Полностью планер первого опытного образца планируют собрать до конца февраля. После этого начнется монтаж двигателей, а также систем и оборудования самолета.

На ВАСО уже приступили к строительству второго опытного образца, предназначенного для прочностных и ресурсных испытаний.

28 января ВАСО посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Он, в частности, заявил, что строительство Ил-112В ведется в соответствии с графиком, и первый самолет поднимется в небо 1 июля 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин в Воронеже: проект Ил-112В будет реализован по графику

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