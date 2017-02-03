Местным самоуправлениям Эстонии принадлежат более 8700 квартир

Более 10% местной недвижимости нужно снести, это может стать «миной» под госбюджет, предупреждают в Госконтроле

Таллин, , 11:29 — REGNUM В собственности местных самоуправлений Эстонии числится 8734 однокомнатных съемных квартиры средней площадью 47 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 февраля, сообщили в Госконтроле Эстонии со ссылкой на собственные данные.

Больше всего таких квартир в Нарве (1300), далее следуют Таллин (613) и Тарту (567). При этом 14% этой недвижимости или 1256 квартир оставались не использованными по своему назначению. Больше всего таких квартир в Кивиыли (220) и Кохтла-Ярве (199).

Госконтроль Эстонии также сообщил, что, кроме того, в собственности местных самоуправлений страны числятся более 5386 объектов недвижимости общей площадью 5,6 млн квадратных метров. Это в два с лишним раза больше, чем общая площадь находящейся в госсобственности недвижимости (2,2 млн кв метров). Ежегодно расходы на поддержание недвижимости местной администрации в порядке составляют не менее 90 млн евро. При этом подчеркивается, что 10% такой недвижимости находится в плохом или очень плохом состоянии.

Местные самоуправления выступают за снос таких зданий (большинство из которых заброшены и являются нежилыми в течение десятилетий), однако на подобные мероприятия у большинства из них нет достаточных средств, и они рассчитывают на помощь государства. Такое положение дел в Госконтроле назвали «миной недвижимости» для бюджета страны, которая может разорваться в любой момент.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, выявленная зимой 2016 года проблема с многоквартирными домами в Кохтла-Ярве (северо-восточная Эстония, столица эстонской сланцедобычи и сланцехимии), отключенными за неуплату от центрального отопления, до сих пор не решена. Подобная ситуация в Кохтла-Ярве, Кивиыли и ряде других моногородов страны возникла не вчера — впервые на проблему отключаемых от центрального отопления жилых домов обратили внимание еще в 2011 году. Местное самоуправление сильно ограничено в своих ресурсах. Единственный вариант, который предлагался зимой 2016 года жителям отключенных от тепла домов, — переехать в социальное жилье, оставив свое имущество на произвол судьбы. Некогда жилые дома приходят в полную негодность.

Читайте ранее в этом сюжете: ГосТВ: Столица эстонских шахтеров превращается в город-призрак