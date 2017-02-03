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Электросистему для космического корабля «Федерация» разработают в Воронеже

Экономика
С 2017 года будет запущено серийное производство оборудования

Воронеж, 3 февраля 2017, 11:10 — REGNUM  Систему электроснабжения нового российского космического пилотируемого транспортного корабля «Федерация» разработают специалисты воронежского ЗАО «Орбита». Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, рассказал главе региона Алексею Гордееву на встрече 2 февраля собственник предприятия Борис Нестеров.

Завод ведет свою историю с 1945 года, а с 1961-го предприятие участвует в разработке и производстве аппаратуры для систем электроснабжения важнейших проектов в истории отечественной космонавтики, в том числе, пилотируемых кораблей «Союз» и «Прогресс». Сегодня «Орбита» также успешно работает в сотрудничестве с Роскосмосом.

В 2015—2016 годах воронежские специалисты занимались разработкой концепции, а также эскизного проекта системы электроснабжения нового российского космического пилотируемого транспортного корабля «Федерация». Этот корабль должен прийти на смену пилотируемому кораблю «Союз» и грузовому транспортному кораблю «Прогресс». Специалисты воронежского предприятия произвели и передали в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» имени С.П. Королева макетные образцы и комплект контрольно-проверочной аппаратуры. В декабре 2016-го корпорация приняла у ЗАО «Орбита» первый этап выполненных работ, а с середины 2017 года ЗАО «Орбита» приступит к производству серийного штатного оборудования, сообщил Борис Нестеров.

Кроме того, рассказал собственник предприятия, завод примет участие в реализации российско-китайской программы по созданию космических аэростатов, способных нести большой объем исследовательского и иного оборудования: в Воронеже будет разработана система электроснабжения к ним. В марте этого года специалисты «Орбиты» отправятся в Китай для проведения практических работ.

ЗАО «Орбита» (создано на базе предприятий НПО «Энергия») сегодня является одним из ведущих предприятий электротехнической отрасли промышленности России. Специализируется предприятие на разработке, освоении и выпуске аппаратуры регулирования и контроля систем электроснабжения космических аппаратов, а также на выпуске автономных турбогенераторных источников электропитания.

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