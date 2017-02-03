Курс рубля к доллару и евро меняется незначительно

25 января 2017 г. в Банке России сообщили, как нужно стабилизировать курс российского рубля

Москва, , 10:55 — REGNUM Биржевой курс рубля вырос к доллару США и снизился к евро на открытии торгов 3 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:10 мск, доллар опустился к рублю на 3 копейки и торгуется по 59,39 руб. Курс евро к рублю поднялся на 2 копейки, до 63,97 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января 2017 г. в Банке России сообщили, как нужно стабилизировать курс российского рубля.

По мнению экспертов регулятора, если в перспективе будут введены жесткие бюджетные правила, и они будут применяться на постоянной основе в сочетании с политикой таргетирования инфляции, то эти меры существенно стабилизируют курс рубля.