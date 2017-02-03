Заявка Оренбуржья на строительство школ удовлетворена наполовину

Из федерального бюджета предоставят денежные средства на две школы, тогда как регион просил финансирование на строительство четырех образовательных учреждений

Оренбург, , 10:52 — REGNUM Оренбургская область, согласно распоряжению правительства РФ, получит из федерального бюджета 681 миллион рублей на софинансирование строительства в 2017 году двух школ. Одна из них появится в Оренбурге, другая — в селе Претория Переволоцкого района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобре региона.

Общеобразовательное учреждение в Оренбурге будет рассчитано на 1135 мест, сельская школа — на 375 ученических мест. Стоит отметить, что в Москву направлялась заявка на средства для возведения зданий четырех образовательных организаций.

По итогам конкурсного отбора Оренбуржье вошло в число 57 субъектов, которые получат средства на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 годы. «Объем запрошенных регионами средств многократно превысил предусмотренную в федеральном бюджете сумму в 25 миллиардов рублей», — сказали в министерстве образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2025 года на территории Оренбуржья планируется построить 32 школы, возвести 28 пристроек, приобрести пять зданий и в итоге создать около 40 тысяч новых ученических мест.

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