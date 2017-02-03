Глава Узбекистана распорядился выплачивать зарплаты и пенсии наличными

Выяснилось, что граждане Узбекистана при покупке товаров по банковским картам переплачивали 20-25% от стоимости

Ташкент, , 10:44 — REGNUM Президент Узбекистана вынес постановление, согласно которому выплата заработной платы, пенсий, пособий и стипендий будут осуществляться теперь в наличной форме, частично или полностью, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее зарплаты, пенсии, пособия и стипендии переводились банками на пластиковые карты. Терминалы же в стране уставлены только в магазинах, где цены на 20−25% выше, чем на рынках. И это негативно сказывалось на семейном бюджете граждан.

«Установить, что, начиная с февраля 2017 года, выплата всех видов пенсий осуществляется по территории республики в наличной форме в полном объеме без ограничений, также выплата заработной платы работникам бюджетных организаций, социальных выплат и платежей в горных и отдаленных районах осуществляется в наличной форме в полном объеме без ограничений», — говорится в документе.

Согласно документу, выплата стипендий студентам высших учебных заведений производится не менее, чем на 50%, в наличной форме.

Генеральной прокуратуре поручено в месячный срок изучить практическое применение норм по привлечению к ответственности руководителей и должностных лиц коммерческих банков, не обеспечивающих своевременную выдачу наличных средств.

«Государственному налоговому комитету республики совместно с коммерческими банками, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами (администрациями) областей, городов и районов обеспечить на системной основе реализацию конкретных мер, направленных на недопущение оттока наличной денежной массы во внебанковский оборот и своевременный возврат ее из сферы торговли и услуг в кассы коммерческих банков», — говорится в постановлении.

Персональная ответственность за обеспечение своевременной и бесперебойной выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий возложена на Генерального прокурора Республики Узбекистан Ихтиера Абдуллаева, заместителя премьер-министра Узбекистана Рустама Азимова и председателя Центрального банка страны Файзуллу Мулладжанова.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова.

Напомним, с 1 октября 2016 года размер минимальной заработной платы в Узбекистане вырос до 149 775 сумов. По курсу «черного рынка» на момент опубликования указа эта сумма составляла примерно 23 доллара США. 1 июля 2013 года Центральный Банк Республики Узбекистан выпустил в обращение банкноту достоинством 5000 сумов — самого крупного номинала в стране.