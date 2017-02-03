Минэнерго России: Нам необходимо развивать «зеленую» энергетику

За чем будущее мировой энергетики в целом и российской в частности?

Москва, , 14:25 — REGNUM Несмотря на большие запасы углеводородного сырья, Россия и дальше будет развивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Об этом в четверг, 2 февраля, в программе «Левченко.Ракурс» на телеканале РБК заявил первый заместитель главы Минэнерго РФ Алексей Текслер.

«Углеводородная энергетика будет терять свой вес, но это будет происходить не в один момент. Поэтому те конкурентные преимущества, которые есть у России — имеется в виду собственные, относительно дешевые углеводороды — мы будем использовать по максимум для того, чтобы диверсифицировать экономику. Но, безусловно, будем развивать возобновляемую энергетику. Поэтому я в нее верю», — сказал представитель Минэнерго.

По его словам, есть три основные причины, по которым Россия обращает большое внимание на развитие альтернативной энергетики. Во-первых, в нашей стране по сравнению, например, с Китаем существует профицит мощности. Поэтому нам «необходимо развивать собственную технологическую компетенцию, научно-техническую базу».

Чтобы заключить сегодня договор по «зеленой» энергетике, нужно в обязательном порядке использовать отечественное оборудование. Таким образом, в настоящее время 65% от всей техники, используемой для ветровых станций, приходится на оборудование российского производства. Планируется, что с 2019 года будет установлена норма для солнечных станций, которая составит 70%.

Во-вторых, отметил Текслер, в России существуют изолированные в энергетическом плане районы. А использование ВИЭ позволит снижать себестоимость производства электрической энергии для людей, которые живут на таких территориях.

В-третьих, это экспортная ориентация современных отечественных технологий. Как подчеркнул заместитель главы энергетического ведомства, государство оказывает поддержку в сфере возобновляемой энергетики. Это, в свою очередь, увеличивает доходность вложенных инвестиций до 12−14%. Алексей Текслер сказал, что цена на нефть способствовала снижению инвестиций в «зеленую» энергетику. Однако падение себестоимости производства ветроустановок или солнечных панелей приводит к тому, что объём генерации каждый год примерно одинаков, а капекс (капитальные расходы) в возобновляемую энергетику падает.

«Это говорит о том, что для инвесторов такого рода бизнес становится всё более и более интересным», — объяснил представитель Минэнерго.

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Напомним, что согласно данным РАНХиГС по итогам 2016 года, доля возобновляемых источников энергии в общем объеме энергомощности занимает 1%. 0,6% приходится на биомассу, 0,3% — на малые ГЭС, еще 0,1% вырабатывают ветряная, солнечная электроэнергетика и геотермальные источники. А по прогнозу, к 2025 году доля ВИЭ в общем объеме энергомощности может занять 2,5%. Такую задачу поставило правительство РФ.

Ранее Имперский колледж Лондона и организация Carbon Tracker Initiative опубликовали свой доклад по поводу будущего «зеленой» энергетике. Согласно исследованию, к 2020 году спрос на нефть и уголь достигнет пика, после чего спрос на уголь начнет падать, а на нефть сохранится в течение некоторого времени, но после 2030 года также начнет снижаться. Ученые считают, что такая тенденция связана с распространением возобновляемых источников энергии и электромобилей. К 2050 году более двух третей всего транспорта будет электрическим.

Также, как ранее писало ИА REGNUM, Международное энергетическое агентство (МЭА) в октябре 2016 года существенно пересмотрело пятилетний прогноз развития возобновляемой энергетики в мире. В новом исследовании «зеленой» энергетики говорится, что в период с 2015 до 2021 год будет наблюдаться дополнительный рост сектора на 13%. Кроме того, к 2021 году средние затраты в солнечной электроэнергетике снизятся на 25%, а в производстве наземной ветряной энергии — на 15%. Связано это в основном с тем, что ВИЭ активно поддерживают в США, Китае, Индии и Мексике.

Что же касается России, то, как известно, для нашей страны большое значение играет развитие атомной энергии, причем как на территории РФ, так и на территории других стран. Отвечая на вопрос о развитии возобновляемой энергии, первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров в эфире РБК предположил, что в будущем, скорее всего, одни энергоисточники не будут заменять другие. Будущее — за энергетическим миксом.

«Это всегда совокупность разных источников энергии. Причем для каждой страны он будет свой. У кого-то, как у России, есть изобилие разного типа природных ресурсов. И тем не менее мы используем не только уголь или газ, или гидроресурсы, мы, например, активно строим атомные электростанции. В европейской части страны АЭС вырабатывают иногда больше 40% всей электроэнергии, которая вырабатывается на разного типа станциях. Сможет ли возобновляемый источник стать существенной добавкой к этому пакету? Безусловно. Это видно хотя бы по тому, с какой скоростью в мире строятся новые солнечные, ветряные станции, и с какой скоростью идет падение себестоимости производства солнечных и ветровых установок», — сказал представитель «Росатома».

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