Начал работу Центр экспорта Ярославской области

Ярославль, , 10:34 — REGNUM В Ярославской области начал работать Центр экспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. Новая структура будет выстраивать эффективных коммуникаций с международными партнерами и бизнес-сообществом региона.

Проект разработан благодаря взаимодействию Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, департамента инвестиций и промышленности Ярославской области и ЯрТПП.

Структура поможет предпринимателям найти новые рынки сбыта продукции, получить необходимые консультации. Также предусмотрена финансовая поддержка составления экспортного предложения, перевода презентационных материалов и сайтов, оформления разрешительной документации, участия в международных выставках, встречах с зарубежными партнерами.

Работа новой структуры будет идти в тесном партнерстве с Российским экспортным центром, представляющим единое окно для работы с экспортерами в сфере финансовых и нефинансовых мер поддержки, а также с Торгово-промышленной палатой региона.

«Центр экспорта — это посредник между предприятиями и зарубежными партнерами, но не тот, который своим действиями удорожает продукцию, а тот, кто помогает бесплатно предприятиям наладить контакт с заграницей. Центр должен разбудить в них здоровый азарт. Предприятия должны знать, что есть структура, которая им поможет и научит. Существует заблуждение, что на экспорт могут идти только высокотехнологичные продукты, и мы не конкурентны. На самом деле, любое ярославское предприятие может выйти на экспорт. Недавно лично помог продать во Франкфурт тысячу пар валенков. У них там проходит карнавал, и это продукция очень востребована. Раньше они ее покупали через немецкого посредника, а теперь будут получать напрямую из Ярославля. Сейчас традиционные товары очень востребованы в мире, и Запад быстро перестроился на эту тенденцию, а мы еще нет», — сказал глава Торгово-промышленной палатой региона Сергей Кузенев.

Ярославская область имеет большой опыт экспортной деятельности. В настоящее время предприятия региона поставляют свою продукцию в 79 стран мира. Основные направления: оборудование и техника, продукция химической и деревообрабатывающей отраслей. В структуре экспорта — сельскохозяйственная продукция, IT-разработки, медицинские препараты, технологические решения, поскольку экспортируют сегодня не только товары, но и услуги, работы. По итогам 2016 года объем экспорта Ярославской области составил 580 миллионов долларов.

«Центр экспорта предложит своим партнерам базу передовых российских и международных практик в сфере внешнеэкономической деятельности. Мы приглашаем к сотрудничеству начинающих и опытных экспортеров и готовы принимать заявки. Услуги малым и средним предприятиям региона оказываются бесплатно», — сказала руководитель Центра экспорта Ярославской области Наталия Багрова.