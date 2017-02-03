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«Пополнение бюджета за счёт трудящихся»: На Колыме урезали соцподдержку

Экономика
Люди массово жалуются в профсоюзы

Сусуман, Магаданская область, 3 февраля 2017, 10:46 — REGNUM  В Магаданской области некоторым категориям населения отменили или сократили меры господдержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в президиуме магаданского областного союза организаций профсоюзов, не пояснив при этом, каких именно льгот лишились люди.

Сократили соцпомощь колымчанам законом №2112−03 «О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области», принятым ещё в ноябре прошлого года. «Пополнение регионального бюджета за счет трудящихся, на наш взгляд, является вообще недопустимым. Такие действия власти нивелируют главный смысл социального партнерства, увеличивают риск социальной нестабильности в нынешних непростых условиях, подрывают доверие к самой власти», — уверены в областном объединении профсоюзов.

По информации ИА MagadanMedia, в Магадане состоялся митинг против отмены льгот. «В сложной социально-экономической ситуации в стране и регионе, когда растут тарифы, цены на товары и услуги, сокращаются реальные доходы населения, органы власти территории продолжают практику принятия решений, затрагивающих социальные и трудовые интересы работников, населения, без предварительного обсуждения на заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — пояснили в организовавшей акцию протеста региональной профсоюзной организации. Принимать подобные решения в закрытом режиме и без участия общества там сочли недопустимым.

Как сообщало ИА REGNUM, призывая профильные ведомства региона оптимизировать расходы, глава Колымы Владимир Печёный обещал, что финансирование бюджетной сферы будет осуществляться в полном объёме, в том числе более миллиарда рублей в 2017 году на Колыме потратят на социальную поддержку нуждающихся в ней граждан. Не собирались экономить в Магаданской области также на учреждениях образования, здравоохранения, культуры. «Будут сохранены все меры, направленные на социальную поддержку колымчан», — заявил тогда глава региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Магаданской области активизируют работу по оптимизации расходов бюджета

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