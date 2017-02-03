СМИ сообщили о новой схеме отмывания денег в России

«Речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений»

Москва, , 10:30 — REGNUM «Защищенная законом» схема отмывания денежных средств появилась в Российской Федерации (РФ), в рамках которой из страны в 2016 г. было выведено около 16 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского сектора.

«По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы», — говорится в сообщении.

Источники газеты поясняют, что суть схемы в следующем: 2 юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. Истец-нерезидент требует погасить долг, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Получив после суда исполнительный лист, нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая начинает исполнительное производство.

«Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке, — говорится в сообщении. — Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП».

В Центробанке РФ сообщили, что в курсе новой схемы, но пока не могут с ней бороться ввиду «недостаточных полномочий».