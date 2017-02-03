Пятница, 03 Февраля 2017 года
11:45:28 МСК

СМИ сообщили о новой схеме отмывания денег в России

Экономика
«Речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений»

Москва, 3 февраля 2017, 10:30 — REGNUM  «Защищенная законом» схема отмывания денежных средств появилась в Российской Федерации (РФ), в рамках которой из страны в 2016 г. было выведено около 16 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского сектора.

«По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы», — говорится в сообщении.

Источники газеты поясняют, что суть схемы в следующем: 2 юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. Истец-нерезидент требует погасить долг, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Получив после суда исполнительный лист, нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая начинает исполнительное производство.

«Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке, — говорится в сообщении. — Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП».

В Центробанке РФ сообщили, что в курсе новой схемы, но пока не могут с ней бороться ввиду «недостаточных полномочий».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
Главное сегодня
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Станислав ТарасовСША пытаются разорвать альянс России, Ирана и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
NB!
03.02.17
Юрий БаранчикВласть на Украине скоро снова поменяется: прогноз
МоскваРоссия Видео ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Модест Колеров, Олег Айрапетов, Фёдор ГайдаИсторики в ИА REGNUM о Февральской революции 1917 года в России
МоскваРоссия Диалоги о истории Политика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Ассанж: В личной переписке с Клинтон есть компромат на кандидата Макрона
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
NB!
03.02.17
В Донецке из-за обстрела повреждены 5 школ и 2 детских сада
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
03.02.17
Дети как бизнес: защитники семьи Дель готовят протест?
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
03.02.17
Глава Пентагона: Ответ на ядерную атаку КНДР будет «сокрушительным»
СеулЮжная Корея Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.02.17
SCMP: Китай планирует разрушить памятник древности в погоне за медью
ПекинКитай Политика Китая Экономика
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Доллар «победил» евро и «проиграл» иене
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами вошёл в акваторию Чёрного моря
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
ещё главное