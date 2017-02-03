Правительство РФ утвердило план приватизации на 2017-2019 годы

Планируется приватизировать около 500 акционерных обществ, около 300 унитарных предприятий и более 1 тыс. других объектов госимущества

Москва, , 10:20 — REGNUM На заседании правительства РФ утвержден Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017 — 2019 годы. Документ был подготовлен Минэкономразвития России, сообщили в министерстве.

Так, в 2017 — 2019 годах планируется приватизировать около 500 акционерных обществ, около 300 унитарных предприятий и более 1 тыс. других объектов государственного имущества.

Поступления в федеральный бюджет доходов от приватизации данного федерального имущества должны составить около 17 млрд рублей за три года, не считая эффекта от продажи акций крупнейших компаний, которые имеют лидирующие позиции в своих отраслях.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, приватизация не должна идти только в бюджетных целях, она всегда должна преследовать цель роста качества корпоративного управления в компаниях или улучшения конкуренции на отдельных рынках.

«В отличие от прошлого года, у нас действительно, с точки зрения финансовых поступлений острой необходимости нет, соответственно, важно при выборе компании не торопиться, а аккуратно смотреть, кто лучше готов и, где эффект в целом для экономики будет больше», — подчеркивал Орешкин.