Пятница, 03 Февраля 2017 года
11:44:59 МСК

Жители Кубани хотят дать имя губернатора самой грязной и разбитой улице

Экономика
На появившееся в сети видеосообщение глава региона уже отреагировал
Кадр из видеоролика в Твиттер
Иллюстрация: Twitter.com/typodar
Кадр из видеоролика в Твиттер

Краснодар, 3 февраля 2017, 10:11 — REGNUM  В Краснодарском крае появилась улица, названная в честь губернатора региона Вениамина Кондратьева. Правда, пока переименована улица Каминского неофициально, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля. Таким неординарным способом жители поселка Таманского Темрюкского района Кубани решили отблагодарить нынешнего главу региона за предвыборные обещания и привлечь внимание к разбитым дорогам.

По словам автора появившегося в сети видеоролика, который остался за кадром, ходить по ужасно грязной, разбитой дороге можно только в минусовую температуру, когда грязь подморозит. Между тем власти заявляют, что дорога покрыта щебнем и гравием.

На информацию сам виновник появления видеоролика уже отреагировал. На своей странице в Твиттер Вениамин Кондратьев написал: «Увидел. Поручил разобраться, что это за дорога и кто ее разбил».

Напомним, в текущем году на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Краснодарский край получит 1 миллиард рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета на мероприятия по комплексному развитию транспортной инфраструктуры городских агломераций.

Читайте ранее в этом сюжете: И месяца не прошло: После ремонта дорогу на Кубани снова нужно латать

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Станислав ТарасовСША пытаются разорвать альянс России, Ирана и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
NB!
03.02.17
Максим ИсаевСША навредят своей репутации, отменив санкции против РФ – FP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Модест Колеров, Олег Айрапетов, Фёдор ГайдаИсторики в ИА REGNUM о Февральской революции 1917 года в России
МоскваРоссия Диалоги о истории Политика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Ассанж: В личной переписке с Клинтон есть компромат на кандидата Макрона
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
NB!
03.02.17
В Донецке из-за обстрела повреждены 5 школ и 2 детских сада
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
03.02.17
Дети как бизнес: защитники семьи Дель готовят протест?
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
03.02.17
«Рубль обновил годовой максимум»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
SCMP: Китай планирует разрушить памятник древности в погоне за медью
ПекинКитай Политика Китая Экономика
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Доллар «победил» евро и «проиграл» иене
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами вошёл в акваторию Чёрного моря
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное