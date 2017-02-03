Вопросы рыбной промышленности вынесут на Арктический форум в Архангельске

Промышленники хотят доказать, что по Севморпути доставлять рыбу выгоднее

Архангельск, , 10:04 — REGNUM В правительстве региона состоялось заседание рабочей группы по развитию морского порта Архангельск.

Участниками стали представители власти и бизнеса: рыбопромышленники, грузоотправители, руководители ведущих стивидорных и транспортных компаний.

Открывая обсуждение, заместитель председателя правительства региона Виктор Иконников отметил:

«Проведение заседания рабочей группы по развитию порта — инициатива, предложенная губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Её поддержало предпринимательское сообщество на заседании совета фрахтовщиков, который состоялся в рамках форума «Арктические проекты — сегодня и завтра» осенью прошлого года».

Повестка заседания была сформирована на основе предложений бизнеса. Один из актуальных вопросов, в решении которого крайне заинтересованы компании, доставка рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы России по Северному морскому пути через Архангельск.

В частности, генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин рассказал: на терминале предприятия создана вся необходимая инфраструктура, есть возможность организовать практически беспрерывную работу.

«Если грузооборот будет увеличен, это позволит создать новые рабочие места», — отметил гендиректор.

По словам Виктора Иконникова, на сегодняшний день рыба с Дальнего Востока идёт традиционным способом — по Транссибирской магистрали.

«Я убеждён, что поставки по Севморпути — это быстрее и дешевле. При этом и качество продукции сохраняется на более высоком уровне», — подчеркнул зампред.

Комплекс мер, разработанных властью и бизнесом, представила заместитель начальника управления по рыбному хозяйству министерства АПК и торговли региона Анна Осинина.

Так, уже направлено предложение о создании временной рабочей группы в рамках Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

С целью проведения экономического анализа компаниям рекомендовано сделать расчёт стоимости доставки груза по различным путям.

Вслед за этим планируется направить рыбодобывающим организациям Дальневосточного бассейна предложения о сотрудничестве с приложением технических возможностей и экономических расчётов.

Кроме того, решено выйти с инициативой по организации дополнительной секции «Арктика — территория рыбной промышленности» в рамках форума «Арктика — территория диалога».

По итогам всей этой работы будет сделан детальный анализ, на основе которого запланировано вынести тему на обсуждение на Госкомиссии по вопросам развития Арктики в третьем квартале 2017 года.