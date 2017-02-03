Пятница, 03 Февраля 2017 года
10:13:12 МСК

Вопросы рыбной промышленности вынесут на Арктический форум в Архангельске

Экономика
Промышленники хотят доказать, что по Севморпути доставлять рыбу выгоднее

Архангельск, 3 февраля 2017, 10:04 — REGNUM  В правительстве региона состоялось заседание рабочей группы по развитию морского порта Архангельск.

Участниками стали представители власти и бизнеса: рыбопромышленники, грузоотправители, руководители ведущих стивидорных и транспортных компаний.

Открывая обсуждение, заместитель председателя правительства региона Виктор Иконников отметил:

«Проведение заседания рабочей группы по развитию порта — инициатива, предложенная губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Её поддержало предпринимательское сообщество на заседании совета фрахтовщиков, который состоялся в рамках форума «Арктические проекты — сегодня и завтра» осенью прошлого года».

Повестка заседания была сформирована на основе предложений бизнеса. Один из актуальных вопросов, в решении которого крайне заинтересованы компании, доставка рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы России по Северному морскому пути через Архангельск.

В частности, генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин рассказал: на терминале предприятия создана вся необходимая инфраструктура, есть возможность организовать практически беспрерывную работу.

«Если грузооборот будет увеличен, это позволит создать новые рабочие места», — отметил гендиректор.

По словам Виктора Иконникова, на сегодняшний день рыба с Дальнего Востока идёт традиционным способом — по Транссибирской магистрали.

«Я убеждён, что поставки по Севморпути — это быстрее и дешевле. При этом и качество продукции сохраняется на более высоком уровне», — подчеркнул зампред.

Комплекс мер, разработанных властью и бизнесом, представила заместитель начальника управления по рыбному хозяйству министерства АПК и торговли региона Анна Осинина.

Так, уже направлено предложение о создании временной рабочей группы в рамках Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

С целью проведения экономического анализа компаниям рекомендовано сделать расчёт стоимости доставки груза по различным путям.

Вслед за этим планируется направить рыбодобывающим организациям Дальневосточного бассейна предложения о сотрудничестве с приложением технических возможностей и экономических расчётов.

Кроме того, решено выйти с инициативой по организации дополнительной секции «Арктика — территория рыбной промышленности» в рамках форума «Арктика — территория диалога».

По итогам всей этой работы будет сделан детальный анализ, на основе которого запланировано вынести тему на обсуждение на Госкомиссии по вопросам развития Арктики в третьем квартале 2017 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северный морской путь
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Ассанж: В личной переписке с Клинтон есть компромат на кандидата Макрона
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
В Донецке из-за обстрела повреждены 5 школ и 2 детских сада
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
03.02.17
«Рубль обновил годовой максимум»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Глава Пентагона: Ответ на ядерную атаку КНДР будет «сокрушительным»
СеулЮжная Корея Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.02.17
SCMP: Китай планирует разрушить памятник древности в погоне за медью
ПекинКитай Политика Китая Экономика
NB!
03.02.17
Доллар «победил» евро и «проиграл» иене
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами вошёл в акваторию Чёрного моря
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
В Госдуме обсудят наказание для педофилов: кастрация или пожизненное?
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
ещё главное