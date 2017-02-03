Министр нацэкономики Казахстана пообещал, что год будет сложным

Но, по его подсчетам, рост ВВП в 2017 году составит не ниже 2%

Астана, , 09:57 — REGNUM В Казахстане началось расширенное заседание правительства с участием президента Нурсултана Назарбаева. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, заседание посвящено итогам социально-экономического развития страны за 2016 год, а также выработке мер по реализации целей, заложенных Назарбаевым в недавнем послании к народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Министр национальной экономики страны Тимур Сулейменов в ходе выступления подчеркнул, что модернизация Казахстана будет проводиться в тяжелых экономических условиях.

«2017 год обещает быть сложным для экономики нашей страны. Глобальную экономику ждут вызовы, связанные с волатильностью цен на энергоресурсы, новой торгово-экономической политикой администрации США и нестабильностью валютных курсов. В таком непростом политико-экономическом контексте мы, в соответствии с посланием президента, начнем осуществлять третью модернизацию Казахстана», — отметил Сулейменов.

Но, по словам министра, внутри страны повод для оптимизма есть: «Значительный рост должна показать горнодобывающая промышленность — на 3,6%, производство продуктов питания — на 3,2%, машиностроение — на 13%. Мы также планируем дальнейший рост в сельском хозяйстве — на 2,5%, строительном секторе — на 2,6%, транспорте и логистике — на 4%», — поделился Сулейменов прогнозами на 2017 год.

Он также отметил, что рост ряда отраслей экономики приведет к росту внутреннего валового продукта (ВВП) Казахстана к концу 2017 года. «Исходя из наших прогнозов, рассчитываем на рост экономики на уровне не менее 2% по итогам текущего года», — резюмировал Сулейменов.

Напомним, в 2016 году в Казахстане рост ВВП составил 1%.

В свою очередь министр финансов Бахыт Султанов доложил президенту, что неосвоение бюджета в 2016 году составило 36 млрд тенге (7,2 млрд руб). Это заявление вызвало недовольство Назарбаева, который, по заведенной в стране традиции, по-отечески отчитал докладчика. «Во время защиты бюджета каждое министерство приходит, просит. Доказывает: дайте туда, дайте сюда. Значит, это были необоснованные требования. Раз не освоили — изъять эти деньги надо и отдать тем, кто осваивает! Не надо заставлять осваивать. И в следующий год сократить средства для этого ведомства. Им лишь бы набрать денег. А ты всем раздаешь. Тебе поручен карман государства, казна. Ты — защитник денег государства», — заявил Нурсултан Назарбаев.

А вот председатель Национального банка республики Данияр Акишев, напротив, получил похвалу от президента. «Считаю, что Национальный банк грамотно работал. Тяжелейший прошлый год. Сейчас я поставил задачу, чтобы возможности банков по предварительному контролю и регулированию банков усилить законодательным способом. Дать право такое надо. Вмешательство в дела Национального банка считать вмешательством в дела финансовой системы страны и наказывать. Я смотрю и вижу — чем больше Национальный банк начинает наводить порядок, тем больше нападки на председателя Нацбанка, которого я стопроцентно поддерживаю. Это делают акционеры и спонсоры, которые здесь сидят, в этом зале, некоторые. Никого не бойся, никого. Действуй смело, честно по закону. И кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилии», — заявил Назарбаев.

Он также добавил, что в нынешних условиях, когда бушует мировой финансовый кризис, казахстанским банкам следует подумать о слиянии.

«Банки слабые. Всего четыре банка держат 80% активов банков. Остальные 26%, у некоторых и 1% нет. Когда наступил кризис, такие «крупняки», как Exxon и Mobil объединились, Shell и British gas объединяются. Пусть (казахстанские банки — ИА REGNUM ) объединяются, или акционеры ставят собственные деньги, если хотят сохранить банк. Другого способа сохранить банк нет. Они не нужны экономике — значит, у них нет права на жизнь», — отметил Назарбаев.

Отметим, еще в 2016 году в Казахстане появились слухи о слиянии двух крупнейших казахстанских банков: «Народного банка» и «Казкоммерцбанка» (ККБ). В «Казкоммерцбанке» изначально эти слухи опровергли, заявив, что банк крепко стоит на ногах и ни с кем не собирается объединяться. Однако 20 января 2017 года на сайте банка появилась информация о том, что между двумя финансовыми институтами начались предварительные переговоры в отношении потенциальной сделки между ККБ и «Народным банком».Ранее, в июне 2014 года, началось слияние «Казкоммерцбанка» и БТА банка, которое завершилось 30 июня 2015 года.