Проблема ремонта: очистные сооружения Оренбуржья на территории Казахстана

Прокуратура указала администрации Новотроицка на необходимость надлежащей очистки сточных вод. Мэрия в свою очередь заявила о том, что реконструкции очистных сооружений мешает их положение – на территории Казахстана

Новотроицк, Оренбургская область, , 09:49 — REGNUM Администрация города Новотроицка Оренбургской области не может модернизировать очистные сооружения, поскольку территория, на которой находятся инженерные сооружения, — в собственности Казахстана. Запланированный ремонт все же пройдет, но серьезно модернизировать объект не смогут пока не получат свидетельство о праве собственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

По информации комитета по управлению муниципальным имуществом, начиная с 2006 года, администрация муниципального образования город Новотроицк занимается вопросом очистных сооружений. Несмотря на вступление в силу Договора между Российской Федерацией и Казахстаном о государственной границе процесс правового оформления российско-казахстанской границы не окончен. Согласно статье 6 Федерального закона от 01.03.1993 года № 4730−1 «О государственной границе РФ» государственная граница должна быть обозначена на местности пограничными знаками, то есть проведена демаркация границы.

Последнее на сегодняшний день обращение в адрес министерства культуры и внешних связей Оренбургской области направлялось в августе 2016 года. Из ответа ведомства следует, что подписание итогового документа с Казахстаном предусмотрено на 2020 год после завершения демаркационных работ, что позволит начать проведение внутригосударственных процедур по оформлению данных земельных участков в собственность.

Вместе с тем в мэрии подчеркнули, что реакция на предписания прокуратуры последует. На 2017 год запланирован ремонт очистных сооружений. Стоит отметить, в августе 2016 года суд обязал администрацию Новотроицка до 1 января 2023 года провести реконструкцию на комплексе очистных сооружений.

Запланированы работы по комплексному обследованию зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций очистных сооружений. Кроме того, планируется выполнить капитальный ремонт плунжерного насоса НП-28, замену парового котла Е1/9Г №5, приступить к ремонту метантенка литер В48 объемом 1000 кубических метра. На данные работы планируется выделить из местного бюджета порядка 5 млн рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, в собственности городской администрации имеется комплекс очистных сооружений, который передан в аренду ООО «Управление коммунального хозяйства» для оказания услуг по очистке канализационных стоков. Данный комплекс был введен в эксплуатацию в 1975 году и с тех пор не подвергался капитальному ремонту и модернизации.

Добавим, что осенью 2015 года Орская природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Управление коммунального хозяйства» (Новотроицк). Предприятие эксплуатировало очистные сооружения и использовало реку Урал для сброса сточных вод, поступающих от населения и предприятий, но очистку сточных вод осуществляло ненадлежаще.

Осенью 2016 года надзорное ведомство вновь выявила нарушения в законодательстве об охране окружающей среды при сбросе сточных вод в водные объекты. Как выяснилось, коммунальное предприятие в нарушение закона использует реку Урал для сброса сточных вод без документов на право пользования водным объектом и не обеспечивает содержание эксплуатируемых очистных сооружений в исправном состоянии. В проверяемый период (2014−2016 годы) очистка сточных вод от вредных веществ выполнялась не полностью, в связи с чем химические соединения попадали в рыбохозяйственный водоем.