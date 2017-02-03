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Туристы принесли бюджету Москвы 500 млрд рублей

Экономика
За 6 лет число туристов, посетивших столицу выросло на 40%
Москва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 3 февраля 2017, 09:39 — REGNUM  С 2010 года число гостей, посетивших Москву, увеличилось почти на 40% и составило 17,5 миллиона. 33,3% туристов — приезжают с культурно-познавательными целями, 32,2% — для посещения друзей и родственников, 28,5% — с деловыми целями, 6% — с иными целями. Такие цифры представил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, сообщили, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Отраслевые власти столицы отмечают новую тенденцию — небольшое перераспределение потока с делового туризма на экскурсионный.

По данным туроператоров, наибольшее количество туристов прибывает в столицу из Санкт-Петербурга, Тульской, Рязанской, Курской и др. областей ЦФО.

В департаменте по туризму, в свою очередь, отмечали, что на высокие даты, например, на Новый год приезжают туристы и из Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Омска, Уфы и даже из Владивостока и других отдаленных регионов.

Предпочтения российских и иностранных туристов практически одинаковы. Больше всего посещают — музеи Кремля, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.Пушкина. Также популярны обзорные экскурсии по Москве, прогулки — например, по Арбату.

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Как сообщало ИА REGNUM , сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический. Большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России.

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Развитие внутреннего туризма
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