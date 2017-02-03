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ГК «Ренова» выберет подрядчика строительства нового аэропорта в Саратове

Экономика
Инвестор строительства аэропорта «Центральный» в Саратове — ГК «Ренова» выберет компанию для строительства пассажирского терминала нового аэропорта

Саратов, 3 февраля 2017, 09:38 — REGNUM  По результатам предварительного, затем и основного отбора мы выберем компанию, которая весной 2017 года приступит к строительству административных, производственных и технологических зданий и сооружений в новом аэропорту «Центральный» города Саратова, заявил директор по капитальному строительству УК «Аэропорты Регионов» Андрей Земляков, сообщает ИА REGNUM.

АО УК «Аэропорты Регионов», стратегическим инвестором которого является Группа компаний «Ренова», проинформировало, что ПАО «СарАэро-Инвест» объявило предварительный отбор претендентов на выполнение строительно-монтажных работ по возведению пассажирского терминала и других объектов служебно-технической территории нового аэропортового комплекса «Центральный» в Саратове.

Потенциальным участникам отбора предлагается выполнить функции подрядчика при строительстве комплекса зданий и сооружений, предназначенных для выполнения технологических процессов обслуживания пассажиров, обработки грузов и почты, технического обслуживания воздушных судов, удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд аэропорта, размещения административного персонала. Крупнейшим объектом комплекса станет здание нового пассажирского терминала общей площадью 23 тыс. кв.м.

«Мы ждем заявок от ведущих российских и иностранных компаний, готовых качественно и в обозначенные сроки выполнить строительно-монтажные работы в новом аэропорту», — пояснил директор по капитальному строительству УК «Аэропорты Регионов» Андрей Земляков.

В ходе предварительного отбора будет изучен опыт потенциальных подрядчиков при возведении крупных объектов промышленно-гражданского строительства, оснащенность собственными производственными ресурсами, строительной техникой и наличие инженерно-технических специалистов. Заявки участников будут приниматься до 19 января 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, новый аэропортовый комплекс «Центральный» возводится в районе села Сабуровка Саратовского района. Проектом предусмотрено строительство искусственной взлетно-посадочной полосы протяженностью 3000 м, пассажирского терминала площадью 23 тыс.кв.м, пропускная способность которого составит 1 млн пассажиров в год.

Завершение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в новом аэропорту Саратова запланировано на конец 2018 года. Проект строительства аэропортового комплекса «Центральный» включен в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)».

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Реализация проекта ведётся с 2007 года, с момента подписания соглашения о сотрудничестве между Саратовским облправительством и Росавиацией. В 2008 году саратовские власти выбрали площадку под строительство в чистом поле возле села Сабуровка, а также провели мероприятия по выкупу земельных участков.

По данным зампреда регионального правительства Василия Разделкина, озвученным в январе 2017 года, на строительство аэропортового комплекса уже потрачено 6 млрд 179 млн рублей.

В 2016 году выделены федеральные средства на строительство Северного подхода к аэропорту «Центральный». В соответствии с поручением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева предоставлены иные межбюджетные трансферты в объеме 677,5 млн рублей. Финансирование объекта из областного бюджета составило 15 млн.

Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» началось 3 ноября 2016 года, дата окончания работ по контракту — 30 сентября 2018 года. Стоимость работ — 3 млрд 463,7 млн рублей. Из них в 2016-м выделено 532,6 млн рублей, в 2017-м запланирован 1 млрд 888,3 млн, в 2018-м — 1 млрд 42,8 млн рублей.

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Строительство и состояние аэропортов
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