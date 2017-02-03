Пятница, 03 Февраля 2017 года
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«Нефть растёт на вере в ОПЕК+»

Экономика
Дополнительный фактор в пользу роста — ослабление доллара
ОПЕК
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
ОПЕК

Москва, 3 февраля 2017, 08:53 — REGNUM  Цены на нефть радуют позитивной динамикой. Котировки энергоносителя проверили на прочность верхнюю границу ранее установившегося диапазона 53,70 — 57,25, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«Поддержку черное золото получает на фоне новостей о том, что все участники соглашения в формате ОПЕК+ действуют в направлении его выполнения. Кроме того, в США за минувшую неделю объемы добычи сократились на 46 тыс. баррелей в сутки. Дополнительным фактором в пользу роста котировок стало и ослабление доллара», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 3 февраля, мировые цены на нефть в то время как инвесторы опасаются, что США могут ввести новые санкции против Иран. По состоянию на 07:58 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,37% — до 56,77 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,54% — до 53,83 доллара за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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