Банк Японии: Курс иены будет снижаться и дальше

Токио, , 08:50 — REGNUM Глава Банка Японии Харухиро Курода заявил, что центральный банк будет и дальше проводить смягчающую монетарную политику для ускорения инфляции иены на 2%, сообщает Reuters.

Курода, выступая перед парламентом Японии, подчеркнул, что подобная политика не направлена на финансирование государственного долга.

Напомним, курс японской иены снижается на протяжении последних четырех лет. Эта политика целенаправленно проводится центральным банком Японии для увеличения экономической активности страны.

При этом официальные лица отмечают, что девальвация иены не является самоцелью.

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