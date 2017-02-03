«Укрепление рубля реально»

Москва, , 08:43 — REGNUM Рубль пошел в рост. Все факторы в его пользу сработали, но свою лепту внесли и неожиданные сообщения о «смягчении санкций», считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«В документе министерства финансов США под названием «Генеральная лицензия номер 1» сказано, что отныне за определенным исключением разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. Трамп и его администрация поспешили уверить рынки, что это обычный порядок действий и не имеет отношения к «оттепели». Но факт остается фактом. И рубль это запомнил», — пояснила Афанасьева.

«Дальнейшее укрепление российской валюты вполне реально. Помимо растущей нефти, свою роль могут сыграть ослабление доллара США и постепенная стабилизация экономической ситуации в России. Сегодня, 3 февраля, можно будет увидеть дальнейшее падение USD/RUB с целью на отметке 59,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 3 февраля Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара и евро. Курс доллар США опустился на 32 копейки и составил 59,9858 рубля. Курс евро упал на 30 копеек и составил 64,7307 рубля.