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В Полевском 77 свердловчан не могут получить прошлогоднюю зарплату

Экономика
Долг в размере четырёх миллионов рублей образовался с июня по сентябрь 2016 года

Полевской, Свердловская область, 3 февраля 2017, 08:44 — REGNUM  В Свердловской области по подозрению в частичной невыплате заработной платы свыше трёх месяцев возбуждено уголовное дело в отношении предприятия ООО «Уральская производственная компания». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В рамках следственных мероприятий проводится допросы свидетелей, истребована документация и принимаются все меры для скорейшего погашения задолженности по зарплате», — сообщил старший помощник начальника Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

На данный момент сотрудниками надзорного ведомства установлено, что на предприятии в период с июня по сентябрь 2016 года перед 77 сотрудниками образовалась задолженность в размере свыше четырёх миллионов рублей. В октябре предприятие прекратило свою деятельность, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Также было подано 69 исков о взыскании задолженности по зарплаты перед сотрудниками предприятия, которые были в полном объёме удовлетворены судом. Само юридическое лицо было привлечено судом к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области также остаются без заработной платы за прошлый год сотрудники муниципального автотранспортного предприятия Сысерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия за период с октября по декабрь 2016 года перед 85 сотрудниками муниципального предприятия образовалась задолженность по зарплате в размере семи миллионов рублей.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что за прошедший период было изыскано более полумиллиона рублей в счёт погашения задолженности. «На данный момент изыскиваются средства, в том числе с собственника муниципального предприятия — городской администрации. Также рассматривается вопрос о привлечении субсидий для погашения долгов перед сотрудниками», — сообщила руководитель пресс-службы региональной прокуратуры Марина Канатова.

Читайте развитие сюжета: Долги по зарплате работникам свердловского АТП – возбуждено уголовное дело

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