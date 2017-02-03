Юань укрепился накануне завершения национальных праздников в КНР

Пекин, , 08:35 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 3 февраля паритетный курс юаня к доллару США составил 6,8556 юаней за доллар. Таким образом, ЦБ КНР укрепил национальную валюту еще на 32 базисных пункта.

Укрепление китайской валюты произошло накануне завершения общенациональных каникул, приуроченных к празднованию Китайского нового года. По мнению ряда китайских экспертов, юань продолжит укрепляться всю следующую неделю, пишет «Синьхуа».

Власти КНР настроены оптимистично: как отмечают в Пекине, колебания национальной валюты являются нормой и не сигнализируют о каких-либо проблемах в экономике страны. По мнению чиновников министерства финансов КНР, ослабление национальной валюты является временным явлением.

Ряд европейских и американских экспертов полагает, что отток капитала из страны может привести к резкому падению курса национальной валюты КНР до отметки 7,4−7,5 юаня за доллар. Таким образом, юань вновь вернется к показателям 20-летней давности, когда курс китайской валюты определялся не в ходе торгов, а зависел от жесткой привязки к доллару США. Власти КНР отказались от подобной практики в 2006 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Японию и Китай за девальвацию курсов национальных валют

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