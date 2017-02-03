Росатому выделено $1,78 млн на проекты в рамках МАГАТЭ

Москва, , 08:34 — REGNUM Распоряжением правительства РФ госкорпорации «Росатом» выделяются бюджетные ассигнования на реализацию проектов в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ по развитию инфраструктуры атомной энергетики в части подготовки профессиональных кадров стран, строящих АЭС по российским технологиям, сообщается на сайте правительства РФ.

Бюджетные ассигнования в размере до $1,78 млн долларов направляются на уплату в 2017—2019 годах добровольных целевых взносов в МАГАТЭ и в размере до 109,5 млн рублей — на финансирование расходов, связанных с проведением в России учебных мероприятий в рамках реализации таких проектов.

Госкорпорации «Росатом» поручено координировать российское участие в реализации этих проектов и контролировать использование средств, выделенных на эти цели.

Принятое решение окажет положительное влияние на развитие российского атомного энергопромышленного комплекса и будет способствовать усилению экономического влияния России на мировом рынке товаров и услуг в области использования атомной энергии.