Китайская сталелитейная промышленность переживает переходный период

В 2017 году в стране сохранится высокий уровень производства чугуна и стали, а экспорт будет находиться в состоянии спада, в связи с чем, серьезного роста цен не предвидится

Пекин, , 08:28 — REGNUM Китайская ассоциация чугуна и стали на днях опубликовала доклад, согласно которому в 2017 году китайский металлургический рынок ожидает стабилизация спроса. Однако, поскольку обстановка на внутреннем и внешнем рыках остается сложной, сталелитейная промышленность по-прежнему продолжит испытывать трудности переходного периода. В целом, рынок не ощутит сильных изменений, а цена на сталь навряд ли покажет значительный рост, сообщает 3 февраля «Чжунго синьвэнь»

Как отмечает издание, в 2016 году цены на сталь показали значительный рост, в связи с чем сталелитейная промышленность начала выходить из убыточного состояния, начав получать прибыль. В предшествующие тому 11 месяцев, вся отрасль получила прибыль в размере 33,15 млрд юаней, а в прошлом — целых 52,9 млрд юаней.

Председатель Китайской ассоциации чугуна и стали Ма Гоцян, оценивая перспективы на 2017 год, утверждает, передает агентство, что необходимо как сохранять веру в лучшее, так и оценивать ситуацию трезвым взглядом. Отрасль, вышла лишь на нижний порог рентабельности, и ей предстоит пройти сквозь трудности, при том, что слепо оптимистичное отношение непозволительно.

Как отмечается в докладе, в 2017 году Китай сохранит высокий уровень производства чугуна и стали, а экспорт будет находиться в состоянии спада, в связи с чем, серьезного роста цен не предвидится.

Напомним, что на днях индийский синолог, несмотря на наличествующие трудности в китайской экономике, назвал страну «двигателем глобальной экономики».

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