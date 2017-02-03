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«Рубль обновил годовой максимум»

Экономика
Комментарий аналитика о курсах валют на 3 февраля
Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 3 февраля 2017, 08:23 — REGNUM  Торги на внутреннем валютном рынке 2 февраля открылись снижением по доллару и евро. На фоне роста цен на нефть марки Brent до $57,42 российская валюта подорожала к доллару США до $59,58, к евро — 64,44 руб.

Приятный сюрприз продавцов валюты ожидал на американской сессии, когда в СМИ появилась информация о смягчении Вашингтоном санкций в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ). США откорректировали ряд санкций в отношении ФСБ России. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Трейдеры восприняли их ослабление, как начало процесса улучшения отношений между США и Россией, а, следовательно, и отмены других санкций в будущем, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллар/рубль рухнул до 58,56 руб., евро — до 63,02 руб. За две минуты ослабления доллара объем торгов составил 83,6 млн долларов, за 30 минут — 367,6 млн долларов.

После опровержения данной информации покупатели их выкупили. Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заявил, что американский Минфин не ослаблял санкции против ФСБ, а речь идет лишь об уточнении действия санкций. Трамп отказался называть такую корректировку ослаблением антироссийских санкций, а в Кремле не стали давать оценку действиям Минфина США.

В принципе всё логично. Зачем Вашингтону и Москве заострять внимание на факте первого ослабления антироссийских санкций после телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Стоит дождаться официальных разъяснений Белого Госдепартамента США и Кремля.

Курс доллара восстановился с 58,56 до 59,42, курс евро — 63,20 до 63,94. Баррель Brent подешевел с $57,42 до $56,50.

Сегодня, 3 февраля, в центре внимания участников валютного рынка торгующих в парах с рублём три события: публикация на сайте Минфина месячного плана по покупке (продаже) иностранной валюты, заседание ЦБ РФ и отчет по американскому рынку труда.

Наибольшее влияние на курс рубля окажет месячный план по покупке (продаже) иностранной валюты. Ожидается, что ЦБ начнет покупку валюты для Минфина 7 февраля. Решение ЦБ на рублёвые пары вообще не оказывает влияние. Отчет по американскому рынку труда важен больше для доллара и ФРС США.

После вчерашнего восстановления валют от своих минимумов 58,56 руб/1$ и 63,20 руб./1 евро, на дневном ТФ образовались длинные хвосты. Это говорит о том, что теперь поддержка сместилась на них. Как видно, несмотря на планируемые покупки валюты Центральным банков России, техническая картина на всех временных периодах указывает на дальнейшее укрепление рубля.

За последние два дня торговый диапазон составляет 1,87 руб. Учитывая все сегодняшние события, по паре доллар/рубль ожидается боковое движение в диапазоне 59,12 — 59,60 руб., по паре евро/рубль — в диапазоне 63,68 — 64,38 руб.

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