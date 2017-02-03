Корректировка бюджета-2017 Оренбуржья: рост доходов, уменьшение госдолга

Оренбург, , 08:18 — REGNUM В Оренбуржье законопроектом «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предлагается внести изменения в источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, программу государственных внутренних заимствований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Как сообщи корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре областного парламента, депутаты Заксобрания и комитет по бюджетной, налоговой и финансовой политики приступили к работе над проектом закона.

Поправки по источникам финансирования дефицита приведут к корректировке структуры верхнего предела государственного долга и предельного объема долга Оренбургской области.

Объем госдолга на 1 января 2017 года составил 28 млрд 460 млн 725,4 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным показателем на 1 января прошлого года снизился на 532 млн 651,3 тыс. рублей. С учетом сложившегося размера долговых обязательств и изменений программы государственных внутренних заимствований на 2017 год предлагается утвердить верхний предел государственного долга на 1 января 2018 года на уровне 29 млрд 210 млн 441,2 тыс. рублей, что ниже первоначально установленного размера на 1 млн 747 млрд 339,1 тыс. рублей.

Верхний предел государственного долга на 1 января 2019 года и 1 января 2020 года снижается на 1 млрд 747 млн 339,1 тыс. рублей и составит 29 млрд 97 млн 243,4 тыс. рублей и 29 млрд 12 млн 501,7тыс. рублей соответственно. Дефицит областного бюджета в 2017 — 2019 годах не изменится.

Как отметили в региональном парламенте, увеличение поступлений в 2017 году планируется за счет средств федерального бюджета, том числе субсидий — в сумме 871 млн 3,5 тыс. рублей; субвенций — в сумме более 557 млн 403,9 тыс. рублей; иных межбюджетных трансфертов — в сумме более 670 млн рублей.

Объем расходов увеличится также более чем на 2 млрд 98 млн 407,5 тыс. рублей и уменьшится в 2018 году на 158 млн 748,6 тыс. рублей, в 2019 году — на 64 млн 753,6 тыс. рублей.

Как отметили в региональном парламенте, поступающие средства имеют целевое назначение и будут направлены на реализацию мероприятий. Например, на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2017 год из федерального бюджета выделяется 37 млн 845,8 тыс. рублей; на финансовое обеспечение дорожной деятельности на 2017 год — в сумме 625 млн рублей; на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2017 год — в сумме 110 млн 176,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года депутаты Заксобрания приняли закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Доходная часть прогнозировалась на 2017 год в сумме 65 млрд 423 млн 398,3 тыс. рублей, расходная — 67 млрд 275 млн 372,5 тыс. рублей, дефицит — 1 млрд 851 млн 983,2 тыс. рублей.

Верхний предел госдолга был утвержден на 1 января 2018 года в сумме 30 957,8 млн рублей, 1 января 2019 года — 30 844,6 млн рублей. Расходы на обслуживание госдолга в 2017 году запланированы в сумме 2735,2 млн рублей.

Председатель Законодательного собрания Сергей Грачев назвал бюджет-2017 самым трудным бюджетом за последние 10 лет: «Его нельзя назвать в полной мере бюджетом развития, но и пессимистичным бюджетом тоже нельзя назвать». Спикер подчеркнул, что в течение года документ будет корректироваться.