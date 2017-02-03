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Дело о строительстве аквапарка в Хабаровске стало уголовным

Экономика
В действиях чиновников, изначально отказавшим крупному южно-корейскому инвестору, нашли множество злоупотреблений

Хабаровск, 3 февраля 2017, 08:22 — REGNUM  Ситуацией вокруг строительства аквапарка в Хабаровске заинтересовались правоохранительные органы, в результате чего появилось уголовное дело, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2016 году в Хабаровск пришел крупный инвестор из Южной Кореи, который заявил о намерении построить в дальневосточной столице современный аквапарк с торговыми площадями, водяными горками, бассейнами. Однако против проекта резко выступил мэр города Александр Соколов. Инвестор принял решение уйти.

За инвестора вступились полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Сегодня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны чиновников хабаровской мэрии, сообщает РИА Востокмедиа.

Прокуроры выяснили, что крупный инвестор буквально на каждом этапе согласования проекта сталкивался с необъяснимыми с точки зрения закона проволочками. Материалы проверки прокуратура направила в УВМД по Хабаровскому краю, где 2 февраля и было возбуждено уголовное дело.

А аквапарк в Хабаровске все-таки построят. Вмешательство высоких должностных лиц и возмущение общественности сделали свое дело — администрация Хабаровска и инвестор соглашение о строительстве подписали. Аквапарк разместят на участке площадью 2197 квадратных метров, Представители власти и бизнеса договорились устранить все замечания по проекту.

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