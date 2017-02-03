Пятница, 03 Февраля 2017 года
08:38:16 МСК

Китайские экономисты: Трамп принес мрачные перспективы Латинской Америке

Экономика
Если Трамп будет действовать иррационально, Латинская Америка может и не достигнуть прогнозируемого роста, поэтому региону следуют наращивать связи с Китаем

Пекин, 3 февраля 2017, 07:42 — REGNUM  После непрерывного двухлетнего экономического ослабления в этом году у Латинской Америки появился шанс на восстановление роста. Однако, после прихода Трампа в качестве президента США начался жесткий курс экономического протекционизма нового правительства, оказывающий серьезное давление на латиноамериканские государства. Такое мнение высказал экономический обозреватель агентства «Жэньминь жибао» 2 февраля.

Согласно последним прогнозам Всемирного банка, в этом году Латиноамериканский регион имеет шанс выйти на темпы прироста экономики в 1,2%. Бразилия после двухлетнего спада может выйти на 0,5% роста, а Аргентина — на 2,7%.

Доклад на конференции ООН по торговле и развитию также подтверждает, что латиноамериканская экономика достигла своего минимума и вскоре должна перейти к положительной тенденции роста. По разным оценкам, в 2017 году рост в регионе должен составить от 1,3% до 2,1%.

Однако, многие специалисты, утверждает «Женминь жибао», полагают, что существует ряд негативных факторов, которые могут омрачить подобную перспективу. Серьезнейший из них — это комплекс жестких мер, принятый президентом США Дональдом Трампом после его избрания. В частности, он объявил о возобновлении переговоров в рамках стран, входящих в Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА).

Что касается Мексики, Трамп заявил, что если она откажется финансово поддерживать строительство стены на границе между двумя странами, то США будет взымать 20%-ную пошлину с части товаров, импортируемых США из Мексики, что не только позволит обеспечить строительство стены, но и поправить внешнеторговый баланс с Мексикой.

Одновременно с тем США покинули Транстихоокеанское партнерство (TPP), в то время как Мексика, Чили, Перу и ряд других государств присоединились к этой организации, чтобы получить доступ к закрытым ранее рынкам с целью увеличения объема торговли. Кроме того, часть предприятий будет, согласно указу Трампа, силой возвращена в США, констатирует обозреватель.

По сообщениям Всемирного банка, последствия действий Трампа могут оказать непредсказуемый эффект по отношению к экономикам стран Латинской Америки. Если же его действия будут нерациональны, Латиноамериканский региона может и не достигнуть прогнозируемых результатов.

Многие экономисты, по словам издания, рекомендуют расширять спектр экономических связей, укрепляя и развивая отношения с Европой и США.

Напомним, что Мексика уже заключила соглашения с Китаем на производство продукции автомобильного концерна JAC на своей территории. Первые автомобили планируется выпустить уже во второй половине текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский автоконцерн JAC начнет сборку автомобилей в Мексике

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
Главное сегодня
NB!
03.02.17
«Рубль обновил годовой максимум»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Глава Пентагона: Ответ на ядерную атаку КНДР будет «сокрушительным»
СеулЮжная Корея Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.02.17
SCMP: Китай планирует разрушить памятник древности в погоне за медью
ПекинКитай Политика Китая Экономика
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Доллар «победил» евро и «проиграл» иене
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
ещё главное