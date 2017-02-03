Китайские экономисты: Трамп принес мрачные перспективы Латинской Америке

Если Трамп будет действовать иррационально, Латинская Америка может и не достигнуть прогнозируемого роста, поэтому региону следуют наращивать связи с Китаем

Пекин, , 07:42 — REGNUM После непрерывного двухлетнего экономического ослабления в этом году у Латинской Америки появился шанс на восстановление роста. Однако, после прихода Трампа в качестве президента США начался жесткий курс экономического протекционизма нового правительства, оказывающий серьезное давление на латиноамериканские государства. Такое мнение высказал экономический обозреватель агентства «Жэньминь жибао» 2 февраля.

Согласно последним прогнозам Всемирного банка, в этом году Латиноамериканский регион имеет шанс выйти на темпы прироста экономики в 1,2%. Бразилия после двухлетнего спада может выйти на 0,5% роста, а Аргентина — на 2,7%.

Доклад на конференции ООН по торговле и развитию также подтверждает, что латиноамериканская экономика достигла своего минимума и вскоре должна перейти к положительной тенденции роста. По разным оценкам, в 2017 году рост в регионе должен составить от 1,3% до 2,1%.

Однако, многие специалисты, утверждает «Женминь жибао», полагают, что существует ряд негативных факторов, которые могут омрачить подобную перспективу. Серьезнейший из них — это комплекс жестких мер, принятый президентом США Дональдом Трампом после его избрания. В частности, он объявил о возобновлении переговоров в рамках стран, входящих в Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА).

Что касается Мексики, Трамп заявил, что если она откажется финансово поддерживать строительство стены на границе между двумя странами, то США будет взымать 20%-ную пошлину с части товаров, импортируемых США из Мексики, что не только позволит обеспечить строительство стены, но и поправить внешнеторговый баланс с Мексикой.

Одновременно с тем США покинули Транстихоокеанское партнерство (TPP), в то время как Мексика, Чили, Перу и ряд других государств присоединились к этой организации, чтобы получить доступ к закрытым ранее рынкам с целью увеличения объема торговли. Кроме того, часть предприятий будет, согласно указу Трампа, силой возвращена в США, констатирует обозреватель.

По сообщениям Всемирного банка, последствия действий Трампа могут оказать непредсказуемый эффект по отношению к экономикам стран Латинской Америки. Если же его действия будут нерациональны, Латиноамериканский региона может и не достигнуть прогнозируемых результатов.

Многие экономисты, по словам издания, рекомендуют расширять спектр экономических связей, укрепляя и развивая отношения с Европой и США.

Напомним, что Мексика уже заключила соглашения с Китаем на производство продукции автомобильного концерна JAC на своей территории. Первые автомобили планируется выпустить уже во второй половине текущего года.

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