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Сахалинский Углегорск станет Свободным

Экономика
Териитория войдет в состав Свободного порта Владивосток
Углегорск
Andrey dementev
Углегорск

Углегорск, Сахалинская область, 3 февраля 2017, 08:15 — REGNUM  Углегорский городской округ Сахалинской области войдет в состав Свободного порта Владивосток. Идею сахалинских властей поддержал полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, передает корреспондент ИА REGNUM

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Предложение о введении в Углегорском городском округе режима порто-франко озвучил губернатор Сахалина Олег Кожемяко в ходе работы Наблюдательного Совета Свободного порта Владивосток. Сегодня на территории Углегорского округа реализуется масштабный инвестиционный проект, связанный с увеличением добычи угля на Солнцевском разрезе, развитием портовой и горнодобывающей инфраструктуры.

Проект реализует «Восточная горнорудная компания». По данным геологов, разведанные запасы угля в Солнцевском разрезе составляют более 300 миллионов тонн. Большая часть добытого угля идет на экспорт в страны АТР через порт Шахтерск.

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«Ведение режима Свободного порта позволит реализовать в Углегорске более 10 инвестиционных проектов. При этом общий объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей. В приоритете развитие угольной отрасли и, что особенно важно, здесь будут созданы новые рабочие места», — заявил губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Островные власти рассчитывают, что в дальнейшем режим порто-франко может быть распространен и на Невельский район.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году режим Свободного порта был введен в Корсакове. Ключевой проблемой там инвесторы называли отсутствие современного промыслового флота. Свободный порт Корсаков предполагает развитие рыбного комплекса — логистический терминал, холодильник, перерабатывающие мощности, аукционную площадку и судоремонтный завод.

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Свободные порты Дальнего Востока
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