Камчатка получила более 200 заявок на гектар от жителей центральной России

Петропавловск-Камчатский, , 05:02 — REGNUM

Камчатка с 1 февраля, когда право на «дальневосточный гектар» получили все жители страны, приняла уже более 200 заявок на землю от жителей центральной России. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, рассказал губернатор Владимир Илюхин во время проверки реализации закона о гектаре, которую на полуострове провел вице-премьер Юрий Трутнев.

По словам губернатора, большая часть всех заявок, в том числе от местных жителей и дальневосточников, приходится на крупнейший район края — Елизовский.

«В новом режиме, в рамках третьего этапа на утро у нас была 91 заявка, к вечеру их уже более 200. Из них больше половины приходится на Елизовский район. География широкая: Москва, Московская область, Липецкая область, Татарстан, Башкортостан, практически вся центральная Россия хочет получить землю на Камчатке. Это радует», — отметил Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM. с лета прошлого года, когда и начал действовать закон, в регионе принято 1940 заявок на гектар от местных жителей и дальневосточников, но 320 из них люди отозвали самостоятельно. Сейчас в рассмотрении 535 заявлений. Положительное решение о предоставлении земельных участков уже принято по 667 заявлениям. 124 из них находятся в работе, 368 договоров переданы на подписание гражданам. По 175 заявкам документы зарегистрированы — в безвозмездное пользование оформлены земельные участки общей площадью 178,7 га.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ закрепил возможность каждого гражданина на основании его заявления однократно получить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. Предоставление дальневосточных гектаров началось 1 июня 2016 года.