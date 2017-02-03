Доллар «победил» евро и «проиграл» иене

А в России американской валюте сегодня однозначно «не повезло»

Нью-Йорк, США, , 04:21 — REGNUM Доллар на мировых финансовых рынках сегодня котировался выше, чем евро, но уступил позиции своему азиатскому конкуренту — японской иене, передает Associated Press 3 февраля.

Курс доллара упал до 112,70 иен с 113,09 иен за доллар. Евро упал по курсу до $1,0764 с $1,0774.

А вот в России американской валюте сегодня однозначно «не повезло» — доллар впервые за долгий срок был оценен ниже «психологического» барьера в 60 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по отношении к российскому рублю курс доллара США, установленный Центробанком на 3 февраля, опустился на 32 копейки и составил 59,9858 рублей. Курс евро упал на 30 копеек и составил 64,7307 рубля.

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