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Трутнев рассказал о вале обращений на сайт «НаДальнийВосток.рф»

Экономика
Система рассчитана на 3 тыс. посещений, а за сутки зафиксировали 25 тыс

Петропавловск-Камчатский, 3 февраля 2017, 04:18 — REGNUM  Ажиотажем назвал вице-премьер Юрий Трутнев огромное количество обращений, поступивших за одни сутки на сайт «НаДальнийВосток.рф», через который можно оформить «дальневосточный гектар». По словам чиновника, который находится с рабочим визитом на Камчатке, за сутки 2 февраля к системе обратились более 25 тыс. пользователей при том что она рассчитана на одновременное обслуживание трех тыс.

Он подчеркнул, что активность граждан высокая, поэтому система нуждается в доработке. «Мы сейчас решаем вопрос — как сделать так, чтобы остальных просто поставить в очередь, чтобы люди могли тем не менее беспрепятственно воспользоваться этой услугой. Я думаю, что ажиотаж немножечко разойдётся и мы точно удовлетворим требования всех желающих», — сказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер пообещал, что несмотря на возникающие сложности, все заявки будут приняты и рассмотрены. «С одной стороны, конечно, можно ругать Росреестр и местные органы власти, самому себе сделать упрёки, связанные с тем, что не можем всем сразу выдать гектар, с другой стороны — это совсем новая система и по сравнению с годами, которые тратят люди в России на получение земельного участка, он-лайновое выделение, которое мы предлагаем — это совсем новый продукт. Ввести его за день или за два трудно. Я могу только сказать, мы люди упорные. Мы точно доработаем этот проект и точно все желающие люди смогут воспользоваться законом о выделении одного гектара на дальневосточной земле», — отметил полпред.

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ИА REGNUM сообщало, что по данным Минвостокразвития, получением в безвозмездное пользование земельных участков в субъектах Дальнего Востока преимущественно заинтересованы жители Москвы и Московской области. Только 1 февраля, с этих территорий было зарегистрировано почти 25 тысяч сигналов из 182 тысяч. За день жители России подали 2,5 тысячи заявок.

Напомним, с 1 февраля заявиться на «дальневосточный гектар» могут все жители России. Раньше таким правом обладали только жители дальневосточных регионов.

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Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке
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