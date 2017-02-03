Нефть «закрепилась» вблизи $57
За день торгов стоимость барреля Brent выросла на 12 центов
Лондон, 3 февраля 2017, 04:10 — REGNUM Стоимость нефти на мировых рынках почти не изменилась — Brent все так же торгуется по цене около $57 баррель, передает Associated Press 3 февраля.
Эталон нефти, баррель Brent, за день торгов в Лондоне вырос в цене на 12 центов и закрепился на уровне $56,92.
При этом вчерашний рост, вызванный новостями о сокращении объема добычи стран ОПЕК более чем на 1 млн баррелей в день, составлял почти $1,22. Сегодня таких «оптимистичных» новостей для трейдеров не было.
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