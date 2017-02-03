Спецстрой «отлучили» от работ по реконструкции аэропортов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, , 03:52 — REGNUM Спецстрой более не будет заниматься реконструкцией аэропортов на Камчатке — все заказы Росавиация передаст другим подрядчикам, а прежних строителей проверят на эффективность расходования бюджетных денег. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, после совещания на Камчатке объявил вице-премьер Юрий Трутнев.

Росавиации предстоит выбрать другого подрядчика, чтобы закончить уже начатые работы и провести все запланированные. При этом Спецстрой заставят отчитаться по всему объему сделанных работы и вернуть неизрасходованную часть аванса.

«Нужно собрать все эти деньги в кучу, потому что по бюджетному законодательству, они вообще-то сразу уходят в резервный фонд. Я буду просить председателя правительства России, чтобы эти деньги консолидировать и вернуть обратно на Дальний Восток для строительства полос. То есть работа достаточно большая, она требует такой тщательной сверки, «рубль в рубль», нам надо разобраться по всем бюджетным средствам, которые ушли на строительство. Там, где не будет внятных объяснений, будут уголовные дела, и после этого мы должны добиться того, чтобы были построены взлётно-посадочные полосы», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Губернатор Владимир Илюхин рассказал вице-премьеру, что из-за проблем со Спецстроем на Камчатке сорвано строительство и реконструкция сразу нескольких взлётно-посадочных полос. Самая сложная ситуация сейчас в поселке Оссора на севере региона, где полосу разобрали еще около года назад, но до сих пор реконструкция не выполнена.

«Взлетно-посадочную полосу разобрали, её нет, работы никакие не выполнены. Мы вынуждены пассажиров возить через другие населенные пункты. Это удорожание для нашего бюджета, ведь у нас предусмотрено субсидирование полётов, это трудности для пассажиров», — отметил Владимир Илюхин.

Аэропорт в Оссоре для Камчатки стратегический. Ежегодно он обслуживает более 8 тысяч пассажиров. Сейчас полоса разобрана, и прямое авиасообщение с посёлком фактически прекращено. Люди вынуждены летать стыковочными маршрутами, пересаживаясь на вертолёты. Время в пути значительно возросло.

В аэропорту Оссоры подрядчик должен реконструировать взлетно-посадочную полосу, рулёжную дорожку и перрон, построить новое здание аэровокзала. Искусственное покрытие аэродрома будет выполнено бетонными плитами ПАГ-14. Кроме того, должно быть смонтировано новое светосигнальное оборудование и освещение мест для стоянки воздушных судов, построены ограждение и патрульная дорога. В отношении аэропорта Никольского Спецстроем заключён контракт на строительство современного аэровокзала. Срок окончания работ по обоим аэропортам — декабрь 2016 года.

Работы по модернизации аэропортов местных авиалиний проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Заказчиком работ выступает Росавиация, генеральный подрядчик — «Спецстрой России». В работе в настоящее время находятся 3 объекта — аэропорты Паланы, Оссоры и Никольского. По всем допущено существенное отставание от графика. К реализации на Камчатке запланированы ещё 7 проектов по модернизации аэропортов местных авиалиний — в сёлах Тиличики, Тигиль, Озерная, Усть-Камчатск, Усть-Хайрюзово, Пахачи и Соболево.