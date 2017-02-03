Инфляция в Удмуртии в январе составила 0,13%

В течение прошлого года потребительские цены в республике выросли на 3,7%, только в январе 2016 года – на 0,3%

Ижевск, , 00:03 — REGNUM Инфляция в Удмуртии в январе текущего года составила 0,13%. В течение года потребительские цены на все товары и платные услуги в республике увеличились на 3,57%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмурстата.

Наиболее значительно в течение месяца подорожали непродовольственные товары — на 0,4%. Алкогольные напитки подорожали на 0,25%. Показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков за январь составил 0,16%. При этом в сфере бытовых услуг наблюдается дефляция в размере 0,53%, все услуги подешевели за месяц на 0,35%.

В течение года максимальный темп роста цен зафиксирован в группе бытовых услуг — 5,73%, непродовольственные товары за год подорожали на 5,12%. Продовольственная инфляция без учета алкогольных напитков достигла 2,81% за 12 месяцев. Наименее заметно увеличилась стоимость услуг — 1,99%.

Отметим, что уровень инфляции в Удмуртии ниже среднероссийского по итогам января. Как сообщало ранее ИА REGNUM, потребительские цены в России с начала января выросли на 0,6%. В целом за январь инфляция составила 1%.