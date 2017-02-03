Более 300 млн рублей вложат в реконструкцию спорткомплекса Невинномысска

Ставрополь, , 06:58 — REGNUM



В Ставропольском крае более 300млн рублей частных инвестиций будет вложено в реконструкцию спорткомплекса «Олимп». Невинномысск — единственный в крае моногород. Градообразующим предприятием Невинномысска является химический гигант — АО «МХК «Еврохим». Этот инвестор и вложит средства в крупнейший в регионе спорткомплекс.

На сегодняшний день спорткомплекс является наиболее востребованным в краедля проведения спортивных сборов и соревнований. Он включает в себя пять просторных спортивных залов. Однако здание, построенное в 1994 году, ни разу не реставрировалось. В результате ремонта сегодня требуют крыша, канализация и полы комплекса.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, «МХК «Еврохим» включит комплекс в свои социальные программы и проведет ремонт предположительно до сентября 2018 года. Ожидается, что по итогам реконструкции число залов «Олимпа» увеличится до девяти, почти вдвое вырастет пропускная способность спорткомплекса.

Отметим также, что спорткомплексе регулярно проводятся соревнования российского и международного уровня по волейболу, гандболу, минифутболу и другим спортивным дисциплинам. В нём занимаются более тысячи человек, действуют две детско-юношеские спортивные школы, которые воспитали множество чемпионов.

В их числе победитель мирового чемпионата по тяжёлой атлетике среди юниоров 2008 года Евгений Писарев, чемпионка мира 2015 года по прыжкам на акробатической дорожке среди девушек 11−12 лет Ксения Луткова. Три воспитанницы школы по акробатическим прыжкам входят в состав сборной России.

В рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Моногорода» в Невинномысске разрабатывается программа комплексного развития. Цель проекта в том, чтобы превратить моногорода из депрессивных индустриальных зон в территории новых возможностей, в территории успеха».

Невинномысск — единственный на Ставрополье город, имеющий статус моногорода. Администрацией города подготовлен паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Невинномысск». Пошаговая реализация данной программы позволит к 2018 году создать более 2 тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, привлечь инвестиции в основной капитал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.