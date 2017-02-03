Пятница, 03 Февраля 2017 года
07:10:47 МСК

Более 300 млн рублей вложат в реконструкцию спорткомплекса Невинномысска

Экономика
Реконструкция «Олимп» будет проведена за счет частных инвестиций градообразующего предприятия

Ставрополь, 3 февраля 2017, 06:58 — REGNUM  

В Ставропольском крае более 300млн рублей частных инвестиций будет вложено в реконструкцию спорткомплекса «Олимп». Невинномысск — единственный в крае моногород. Градообразующим предприятием Невинномысска является химический гигант — АО «МХК «Еврохим». Этот инвестор и вложит средства в крупнейший в регионе спорткомплекс.

На сегодняшний день спорткомплекс является наиболее востребованным в краедля проведения спортивных сборов и соревнований. Он включает в себя пять просторных спортивных залов. Однако здание, построенное в 1994 году, ни разу не реставрировалось. В результате ремонта сегодня требуют крыша, канализация и полы комплекса.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, «МХК «Еврохим» включит комплекс в свои социальные программы и проведет ремонт предположительно до сентября 2018 года. Ожидается, что по итогам реконструкции число залов «Олимпа» увеличится до девяти, почти вдвое вырастет пропускная способность спорткомплекса.

Отметим также, что спорткомплексе регулярно проводятся соревнования российского и международного уровня по волейболу, гандболу, минифутболу и другим спортивным дисциплинам. В нём занимаются более тысячи человек, действуют две детско-юношеские спортивные школы, которые воспитали множество чемпионов.

В их числе победитель мирового чемпионата по тяжёлой атлетике среди юниоров 2008 года Евгений Писарев, чемпионка мира 2015 года по прыжкам на акробатической дорожке среди девушек 11−12 лет Ксения Луткова. Три воспитанницы школы по акробатическим прыжкам входят в состав сборной России.

В рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Моногорода» в Невинномысске разрабатывается программа комплексного развития. Цель проекта в том, чтобы превратить моногорода из депрессивных индустриальных зон в территории новых возможностей, в территории успеха».

Невинномысск — единственный на Ставрополье город, имеющий статус моногорода. Администрацией города подготовлен паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Невинномысск». Пошаговая реализация данной программы позволит к 2018 году создать более 2 тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, привлечь инвестиции в основной капитал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Привлечение инвестиций в региональную экономику
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
В Госдуме обсудят наказание для педофилов: кастрация или пожизненное?
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Фонд нацблагосостояния Казахстана уличен в многомиллиардных нарушениях
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Экономика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
ещё главное