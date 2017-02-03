Вслед за созданием единого водоканала в Ленобласти введут единый тариф

Водоканал начнет работу уже летом этого года, централизованный тариф введут поэтапно через несколько лет

Тихвин, , 22:38 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о планах перевода региона на единый тариф на водоснабжение и водоотведение. Осуществить переход губернатор предполагает поэтапно, в течение 3−5 лет. Необходимость в едином тарифе обусловлена предстоящим началом работы в регионе единого ГУП «Водоканал Ленинградской области», который объединит разрозненные муниципальные водоканалы.

«В январе текущего года запущена процедура реорганизации областного Водоканала, проект находится в правительстве на согласовании. К 1 июня Водоканал начнет самостоятельную производственную деятельность», — сообщил сегодня, 2 февраля, гендиректор областного Водоканала Саяд Алиев, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент в муниципалитетах Бокситогорского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского районов передано или находится в стадии передачи в областную собственность 41 муниципальное унитарное предприятие, занимающееся водоснабжением и водоотведением.

«Охотнее на сотрудничество с нами идут те муниципалитеты, сельские и городские, где есть проблемные объекты. Это, как правило, объекты убыточные, что ставит в сложное финансовое положение только зарождающийся Водоканал. Также мы находимся и в определенной тарифной вилке. С одной стороны, есть понимание, что эти объекты должны быть безубыточными, должны довести до безубыточных тарифов, с другой стороны, у нас есть федеральное ограничение на рост тарифов и наше собственное ограничение на рост межтарифной разницы», — отметил Дрозденко.

Кроме того, добавил глава региона, не все объекты должным образом оформлены, на большинство объектов нет документов, подтверждающих право собственности, есть юридические споры и даже бесхозные объекты.

«К сожалению, этих проблем еще больше, чем я перечисляю. Но иного варианта никто не предложил. Поэтому, как говорят иногда, на зубах эту тему должны вытащить. До конца 2017 года должны обеспечить нормальную работу и понимание, как она будет организована в рамках ГУП «Водоканал Ленинградской области». Если бы был один город, было бы просто, но когда у нас десятки городов и деревень, работу организовать сложно», — отметил губернатор.

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Глава региона подчеркнул, что параллельно с решением организационно-правовых вопросов руководству областного Водоканала вместе с властями необходимо заниматься формированием единых тарифов для муниципальных районов, а также участвовать в строительстве объектов на территориях массовой жилищной застройки. По словам Александра Дрозденко, Ленобласти в конечном итоге все равно придется идти на централизацию тарифного регулирования.

«Прекрасно понимаем, что не можем выйти на единый тариф по Ленинградской области, настолько разные эти тарифы. Это значит, кому-то тариф существенно понизить, а другим существенно повысить. Мне кажется, правильнее будет выйти в регулировку по районам. Потом смотреть, может выйти на зональную регулировку (5−6 зон), а потом на единый тариф. Это программа не ближайших трех лет, а, скорее всего, пятилетия», — сказал Александр Дрозденко.

Как рассказал Саяд Алиев, для осуществления деятельности Водоканала потребуется 1,4 млрд рублей. Из них 52 млн рублей — на инвентаризацию имущества, 95 млн — на регистрацию права хозяйственной деятельности объединенного Водоканала. В ближайшие два года потребуется еще 287 млн рублей на лицензирование 169 артезианских скважин (включая 43 млн рублей в этом году). На мероприятия по антитеррористической защите объектов водоснабжения в ближайшие 5 лет руководство предприятия намерено потратить 965 млн рублей. Еще 2,3 млн рублей заложено на кадастровые работы и оформление права аренды земельных участков под объектами водоснабжения.

Расходы на текущую деятельность областного Водоканала должны заложить в бюджет 47-го региона весной. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул, что проект областного Водоканала включен в число приоритетных региональных программ.

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«Создание единого Водоканала — один из наших приоритетных проектов. Только так, с привлечением бюджетных и внебюджетных средств мы сможем навести порядок с обеспечением населения питьевой водой и очисткой стоков. На этом пути нас ждем множество трудностей, связанных с правовыми вопросами, износом оборудования и разницей в тарифах, но этот проект мы должны довести до конца», — подытожил Александр Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленобласти решили создать единый Водоканал региона, чтобы привлечь инвесторов в эту отрасль, обеспечить жителям чистую воду и прекратить выбросы неочищенных стоков. Для этого было создано ГУП «Водоканал Ленинградской области».

Чтобы система водоснабжения и водоотведения Ленинградской области работала в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством, необходимо потратить 100 млрд рублей.

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