Пятница, 03 Февраля 2017 года
01:08:09 МСК

Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN

Экономика
Торговые отношения между США и Мексикой носят взаимозависимый характер
Starbucks
AleXander Agopian
Starbucks

Вашингтон, 2 февраля 2017, 21:49 — REGNUM  В социальных сетях Мексики появились призывы бойкотировать американские товары, в связи с распоряжением президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой, сообщает 2 февраля CNN Money.

После подписания указа о строительстве стены в социальных сетях появились обращения к гражданам Мексике с призывом бойкотировать продукцию американских компаний, таких как McDonald's, Starbucks, Coca-Cola и Walmart.

Однако, многие потребители считают, что бойкот повредит в первую очередь самим мексиканцам, так как местные отделения американских компаний работают по договору франчайзинга.

Например, мексиканское отделение компании Starbucks, которая занимается продажей кофе, находится в собственности граждан Мексики. На данном предприятии работают около 7 тыс. человек.

Торговые отношения между США и Мексикой носят взаимозависимый характер. С одной стороны, около 6 млн. рабочих США зависят от торговли с Мексикой. С другой стороны, примерно 40% мексиканского импорта приходит из Соединенных Штатов.

Специалисты считают, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето может принять ряд ответных мер на действия новой администрации США, в первую очередь, прекратить сотрудничество сфере безопасности и борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, отношения между двумя странами обострились, когда администрация Трампа предложила ввести 20% налог на импорт товаров из Мексики, что позволило бы получить около $60 млрд. В 2015 году США импортировали из Мексики товары на сумму около $303 млрд.

1 февраля Энрике Пенья Ньето призвал граждан Мексики покупать товары с этикеткой «Сделано в Мексике».

«У нас есть потенциал, чтобы открыть себя миру, чтобы конкурировать с лучшими и быть лучшими в мире!», — заявил Энрике Пенья Ньето.

Читайте ранее в этом сюжете: Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Военный Донбасс: Украина собрала у линии фронта мощный «ударный кулак»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.02.17
ВСМ: строительство еще не началось, Владимирская область уже кипит
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
Станислав ТарасовТрамп — танцующий дервиш Ближнего Востока
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Владимир Путин снял с должностей 16 генералов
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Украинские СМИ сняли подставную жительницу Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
ВВС: На улицах Авдеевки – украинские танки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Глава НБУ заявила, что у российских банков нет светлого будущего на Украине
КиевУкраина Банковское дело Экономика
ещё главное