Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN

Вашингтон, , 21:49 — REGNUM В социальных сетях Мексики появились призывы бойкотировать американские товары, в связи с распоряжением президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой, сообщает 2 февраля CNN Money.

После подписания указа о строительстве стены в социальных сетях появились обращения к гражданам Мексике с призывом бойкотировать продукцию американских компаний, таких как McDonald's, Starbucks, Coca-Cola и Walmart.

Однако, многие потребители считают, что бойкот повредит в первую очередь самим мексиканцам, так как местные отделения американских компаний работают по договору франчайзинга.

Например, мексиканское отделение компании Starbucks, которая занимается продажей кофе, находится в собственности граждан Мексики. На данном предприятии работают около 7 тыс. человек.

Торговые отношения между США и Мексикой носят взаимозависимый характер. С одной стороны, около 6 млн. рабочих США зависят от торговли с Мексикой. С другой стороны, примерно 40% мексиканского импорта приходит из Соединенных Штатов.

Специалисты считают, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето может принять ряд ответных мер на действия новой администрации США, в первую очередь, прекратить сотрудничество сфере безопасности и борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, отношения между двумя странами обострились, когда администрация Трампа предложила ввести 20% налог на импорт товаров из Мексики, что позволило бы получить около $60 млрд. В 2015 году США импортировали из Мексики товары на сумму около $303 млрд.

1 февраля Энрике Пенья Ньето призвал граждан Мексики покупать товары с этикеткой «Сделано в Мексике».

«У нас есть потенциал, чтобы открыть себя миру, чтобы конкурировать с лучшими и быть лучшими в мире!», — заявил Энрике Пенья Ньето.

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