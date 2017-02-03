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Количество микропредприятий в Латвии продолжает сокращаться

Экономика
За три месяца число плательщиков налога сократилось на 6279

Рига, 2 февраля 2017, 20:56 — REGNUM  С 1 ноября 2016 года по 1 февраля 2017 года число плательщиков налога с микропредприятий (НМП) в Латвии сократилось на 6279, заявили в отделе по связям с общественностью Службы госдоходов (СГД), сообщает LETA.

Так, на 1 ноября 2016 года в Латвии было зарегистрировано 50 900 плательщиков НМП, а на 1 февраля 2017 года — 44 621 плательщик этого налога. В СГД также сообщили, что налогоплательщики, которые с 1 января 2017 года хотели получить статус плательщика микроналога или отказаться от него, могли подавать заявления в СГД до 31 января.

Напомним, ставка НМП в 2017 году выросла с 9% до 15%, а для предприятий, чей оборот не превышает 7000 евро — до 12%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, решение вопроса со ставкой налога с микропредприятий должно начинаться с извинений премьер-министра и министра финансов перед всеми предпринимателями, заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис. По мнению Ростовскиса, сложившаяся в Латвии ситуация с микропредприятиями является ненормальной. Он добавил, что предприниматели заявляли о проблемах и недовольстве еще полгода назад, однако правительство не приняло во внимание мнение представителей бизнеса.

Позже президент Раймонд Вейонис вернул поддержанные латвийскими депутатами поправки к закону о микропредприятиях в Сейм, для повторного рассмотрения. В свою очередь, бюджетно-финансовая комиссия Сейма 13 декабря решила направить на рассмотрение в парламент законопроект о повышении ставки налога с микропредприятия (НМП) до 15%.

Читайте ранее в этом сюжете: «Малым предпринимателям придется эмигрировать из Латвии»

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Экономика Латвии
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