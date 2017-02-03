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Московские власти сами создают себе проблемы?

Экономика
Нехватка кадров, о которой сообщил Марат Хуснуллин, вызвана тем, что власти предъявляют излишне строгие требования к потенциальным участникам госторгов
Улыбчивые лица метростроя
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Улыбчивые лица метростроя

Москва, 2 февраля 2017, 21:11 — REGNUM  В Москве нет проблем с проектировщиками — конкуренция на рынке очень серьезная. Однако московские власти действительно могут ощущать нехватку рабочих ресурсов, поскольку в столице очень много проектных компаний, но возможность участия в государственных торгах имеют только несколько компаний, уверен руководитель проектов Института промышленного и гражданского проектирования «2К» Святослав Славин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля, комментируя заявление главы Стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина о том, что отрасли катастрофически не хватает проектировщиков.

Он отметил, что московские власти предъявляют высокие требования к участникам госторгов: банковская гарантия, огромный опыт работы, минимальные сроки исполнения заказа и так далее. Проектной компании не обязательно владеть недвижимостью, дорогостоящей строительной техникой, а без этого залогового имущества получить банковскую гарантию невозможно. «Выставленные сроки выполнения проектных работ зачастую может исполнить только большая компания. Единицы обладают опытом проектирования, например, объектов метрополитена. Пройти жесткий фильтр требований могут единицы. В итоге московские власти действительно видят дефицит кадров», — подчеркнул Славин.

Эксперт уверен, что если проблема действительно настолько серьезная, как о том заявляют московские власти, то тогда необходимо снижать планку требований к проектировщикам. Поскольку спроектировать ветку метро может далеко не каждый игрок, но вход на станцию, прилегающие объекты вполне может запроектировать небольшая компания без опыта работы с объектами метрополитена. То есть, можно дробить объекты, оставляя генерального проектировщика, который будет координировать работу небольших компаний. «При этом, по сути, так и происходит — большие проекты раздаются субподрядчикам, которые и выполняют работу», — отметил специалист.

В свою очередь Святослав Славин указал руководству Стройкомплекса на то, что стоило бы ставить адекватные сроки по работам. Ведь если наблюдается дефицит, и работы не ведутся, то объект можно отдать небольшой компании, которая выполнит работу пусть не за два месяца, а за четыре. А в таком случае проект всё же будет реализовываться.

«Банковская гарантия тоже зачастую является непреодолимым препятствием. Для выполнения работ по проектированию не нужны огромные материальные ресурсы, и многие проектные организации ими не обладают. Получить банковскую гарантию, которая необходима для участия в госторгах, такие организации не могут. Тем не менее, можно отдавать таким организациям небольшие объекты или части объектов для проектирования без авансовых платежей. Государство в этом случае финансово не рискует. Контроль над качеством документации можно опять же возложить на генерального проектировщика», — заключил Славин.

Напомним, что 2 февраля в ходе заседания коллегии городского Стройкомплекса его глава Марат Хуснуллин заявил: «Вся градостроительная документация, чтобы строить ближайшие пять лет, у нас есть, и нам ничего не мешает строить, однако сейчас нам надо мобилизовать трудовые ресурсы. Сегодня пока у нас остро стоит проблема с проектировщиками, которых не хватает около трех тысяч, и нам не хватает порядка 10 тысяч строителей».

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Строительство метрополитена
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