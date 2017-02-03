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В Латвии повысили порог риска бедности до 318 евро

Экономика
По официальным данным, 424 тысячи жителей находятся за чертой бедности

Рига, 2 февраля 2017, 20:40 — REGNUM  В Латвии в связи с повышением минимальной заработной платы в 2015 году на 12,5% — до 360 евро — в Латвии вырос и порог доходов, с которого официально начинается риск бедности, так если в 2014 году он составлял 291 евро, то в 2015 году — 318, сообщает LETA.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2014 году риску бедности или социальной отверженности было подвергнуто 606 тысяч жителей, или 30,9%. В 2014 году существенно, с 27,6% до 34,6%, увеличился удельный вес подверженных риску бедности жителей старше 65 лет. В домохозяйствах, где детей воспитывает только один родитель, риск бедности достиг 37%. Высоким — 34,5% — был и риск бедности домохозяйств, где двое взрослых воспитывают трех и более детей. Также каждый год очень высокому риску бедности (выше 50%), подвержены безработные. В 2014 году этот показатель достиг 55%.

По последним данным Центрального статистического управления, в Латвии снизилось количество подверженных риску бедности, до 424 тысячи жителей. Также сократилось число латвийцев, которые живут в глубокой бедности — с 16,4% до 12,8%. Однако стоит добавить, что одновременно с этим, уменьшилось и население страны.

Напомним, по методологии Eurostat, подверженными риску бедности считаются люди, живущие в домохозяйстве, чьи доходы ниже порога бедности, установленного в размере 60% средних доходов в стране.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии одна из самых больших разниц между доходами состоятельной и беднейшей части общества, а 70% или 322 тысячи латвийских пенсионеров получают пенсии менее 300 евро в месяц.

Также, согласно опубликованному исследованию Eurostat, в мае 2016 года в Латвии зарплату до 70 евро в месяц получала 21 тысяча жителей страны (2,7%), а 68 300 — вообще не получали трудовых доходов. Также, зарплату меньше минимальной, от 70 до 150 евро получало 27 400 жителей или 3,5% от общего числа трудоустроенных, а зарплату от 150 до 300 евро — 60 200 жителей или 7,6%. А каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе.

Читайте также: Итог 2016 года в Латвии: жителей становится меньше, нищих — больше

Подверженных риску бедности жителей Латвии 32,7%

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Экономика Латвии
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