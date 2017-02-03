Туркмения вновь ограничила денежные переводы за рубеж

Ашхабад, , 19:23 — REGNUM Туркменские власти ввели новые ограничения на денежные переводы. На сей раз они затрагивают студентов, находящихся за пределами этой среднеазиатской страны, сообщило радио «Азатлык».

Суть нововведения заключается в том, что теперь родственники туркменистанцев, обучающихся в зарубежных вузах, при перечислении денег обязаны предъявлять справку, в которой указана стоимость обучения. При этом перевести можно только сумму, не превышающую указанную в вышеназванной справке.

По данным туркменских правозащитников, из-за новых правил некоторые туркменские студенты не могут заплатить за учебу. Оставшись без средств к существованию, учащиеся вынуждены искать хоть какие-нибудь подработки.

ИА REGNUM напоминает, что в течение последних нескольких лет туркменские власти регулярно ужесточают правила по осуществлению денежных переводов за рубеж и вводят новые ограничения на проведение операций пообмену валют. Также в этой стране все чаще фиксируются случаи задержки зарплат сотрудникам госпредприятий и работникам соцсферы. По мнению местных и зарубежных правозащитников, причиной тому мог послужить возникший в Туркмении дефицит валютных резервов.

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