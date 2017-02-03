С запуском tax free в РФ ждут увеличения потока иностранных туристов

Москва, , 19:18 — REGNUM Tax free является важным компонентом развития туристической привлекательности России и ее ввод в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи является вполне закономерным шагом, считает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планируемое введение в пилотном режиме системы tax free в РФ в 2017 год.«Данная система функционирует в крупнейших туристических центрах мира, и логичен её запуск в РФ. После того, как курс рубля в 2014 году резко снизился, приток иностранных туристов в Россию стремительно возрос. Есть все основания полагать, что запуск tax free приведет к увеличению потока иностранных туристов — в первую очередь, из европейских стран», — отметил Мельников.

Преимущества tax free для экономики очевидны. Основным бенефициаром станет сектор розничной торговли. Как подчеркнул аналитик, по итогам 2016 года товарооборот упал на 5,2%, при этом только за 9 месяцев 2016 года в Россию с туристическими целями въехало почти 3 млн иностранных граждан.

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«Цифры по турпотоку более чем внушительные, однако деньги иностранцы тратят не слишком охотно. Есть все основания полагать, что запуск системы возврата НДС станет дополнительным стимулом для увеличения расходов туристов, что в конечном итоге поддержит наш розничный сектор», — уточнил Мельников.

С другой стороны, по его мнению, полагаться лишь на tax free как основной фактор повышения привлекательности туров в Россию, бессмысленно: «Параллельно с данной системой должна быть оптимизирована туристическая инфраструктура обеих наших столиц. Сочи в данном плане выглядит более оптимистично, просто потому что данная задача уже была выполнена в рамках подготовки города к олимпиаде. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге до сих пор не хватает пунктов информационной поддержки туристов. Специальный туристический транспорт также в дефиците. В таких условиях сама возможность получения возврата НДС вряд ли сможет сыграть ключевую роль при выборе иностранными туристами России как потенциального направления зарубежного тура. Лишь синергетический эффект от запуска tax free и доведения нашей инфраструктуры как минимум до уровня Восточной Европы поможет России обеспечить стабильный приток иностранных туристов».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство промышленности и торговли России направило в Минфин на согласование предложение о введении в пилотном режиме системы tax free на 2017 год. По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, запуск системы ожидается «в самое ближайшее время», а глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что к запуску системы уже практически все готово. Минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тыс. рублей. Несмотря на то, что сначала предполагалось распространить tax free только на непродовольственные товары, Минпромторг настоял на расширении перечня, включив в него, в том числе, и продукты питания.