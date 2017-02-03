Игорь Ротенберг купил акции Тульского патронного завода

Тула, , 19:09 — REGNUM Бизнесмен Игорь Ротенберг приобрел в собственность 46,176% акций Тульского патронного завода. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующая информация размещена на сайте предприятия.

Согласно документам, размещенным на сайте предприятия, Игорь Ротенберг с 20 января получил право прямого распоряжения 46,176% (96 тыс. 008 штук) голосующих акций (долей), составляющих уставный капитал эмитента.

Тульский патронный завод был основан в 1880 году, первые патроны — для пехотной винтовки Бердана №2 завод выпустил уже в 1882 году. В годы Первой мировой войны Тульский патронный завод поставлял Русской армии более 25% всех патронов. В настоящее время ОАО «ТПЗ» — ведущее предприятие патронной отрасли России, крупнейший поставщик патронов на внутренний и внешний рынки. Сегодня предприятие производит патроны для оружия различного типа.

Добавим, что в конце января пост генерального директора завода покинул Михаил Носов. Предприятие возглавил Александр Митрофанов, который до этого работал первым заместителем директора завода.

Игорь Ротенберг — российский предприниматель, сын бизнесмена Аркадия Ротенберга (владелец ООО «Стройгазмонтаж» — подрядчика строительства Керченского моста). В 2000-х годах работал в Минимущества РФ, на посту вице-президента «РЖД», в различных бизнес-структурах. С 2011 года — председатель Совета директоров ООО «Газпром бурение». В 2015 — 2016 годах журнал Forbes включал Игоря Ротенберга в число 200 богатейших людей России, он занимал, соответственно, 166 и 192 места. По данным издания, Игорю Ротенбергу принадлежит 33% акций «ТПС Недвижимость», 76% — «Газпром бурение», 78,7% — «ТЭК Мосэнерго», 50% оператора системы «Платон» по сбору платы с большегрузных автомобилей.