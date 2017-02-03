«Газпром» проявляет интерес к концессии по теплоснабжению в Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:55 — REGNUM Компания «Газпром» заинтересована в реализации проектов новых объектов теплоснабжения в Ленинградской области в рамках концессии. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщил глава региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы сегодня встречались с Марковым (член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, — прим.ред.), и они готовы возобновить реализацию строительства объектов теплоснабжения. У Алексея Борисовича (Миллера) положительное отношение. Но им нужно понятное тарифообразование», — сказал Дрозденко.

По его словам, в течение месяца планируется подготовка новой тарифной политики для газовщиков в Ленинградской области, чтобы дать импульс сотрудничеству региона с газовой корпорацией.

Как сообщало ИА REGNUM, возле компрессорной станции «Портовая» в Выборгском районе Ленобласти «Газпром» построит новый комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа. Контракт на строительство, проектирование и пусконаладку комплекса «Газпром» заключил с проектным институтом нефти и газа «ПЕТОН». Согласно контракту, объем инвестиций в проект составит 126 млрд 749 млн рублей.

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Ранее также сообщалось, что АО «Газпром теплоэнерго» («дочка» ООО «Газпром межрегионгаз») выражало намерения вложить 1,1 млрд рублей в реконструкцию систем теплоснабжения города Бокситогорска в Ленобласти. Компания изучает возможность участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения, предусматривающего реконструкцию системы теплоснабжения объектов в Бокситогорском районе области.

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Напомним, что в сентябре 2016 года в Тихвине уже была введена в эксплуатацию котельная, построенная в рамках концессионного соглашения между Ленобластью и «Газпром теплоэнерго». Работа по реконструкции системы теплоснабжения в Тихвине будет вестись в рамках концессионного соглашения до 2030 года. Общий объем планируемых инвестиций — 3 млрд рублей.

В общей сложности «Газпром теплоэнерго» в 2007—2015 годах построил на территории Ленобласти 30 источников теплоснабжения, сумма инвестиций составила 3,2 млрд рублей.

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