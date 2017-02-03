СМИ: Саудовская Аравия повышает цены на экспортную нефть

Покупатели из стран Азии первыми заплатят за баррель на 30 центов больше

Эр-Рияд, , 18:33 — REGNUM Саудовская Аравия повышает цены на экспортную нефть для потребителей из Азии, США и Европы, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные саудовской госкомпании Saudi Aramco.

По уточнённым данным, покупатели из стран Азии первыми заплатят за баррель на 30 центов больше, чем ранее.

Напомним, Саудовская Аравия к концу ноября 2016 года довела нефтедобычу до исторического максимума, достигнув показателей 10,72 млн баррелей в сутки.

30 ноября 2016 года в Вене страны-члены ОПЕК договорились о сокращении объемов нефтедобычи до 32,5 млн баррелей в сутки с 1 января 2017 года.

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