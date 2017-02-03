Правительство Киргизии просят проявлять больше инициативы в рамках ЕАЭС

Депутаты и члены правительства обсудили промежуточные итоги и вопросы эффективности экономики этой среднеазиатской страны в свете ее вступления в Евразийский альянс

Бишкек, , 18:12 — REGNUM Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков выступил на заседании республиканского парламента с докладом о результатах присоединения Киргизии к Евразийскому экономическому союзу. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщила пресс-служба правительства.

Говоря о выгодах и достижениях, глава киргизского Кабмина заострил внимание на том, что улучшаются условия жизни и облегчен процесс трудоустройства мигрантов, переоборудуются таможенные посты и модернизируются лаборатории за счет предоставленных Россией и Казахстаном средств, упразднен фитосанитарный контроль на границе с Казахстаном, создан Российско-Киргизский фонд развития. Кроме того, введены унифицированные железнодорожные тарифы, до 1 сентября 2018 года сохранены льготы для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 18 перерабатывающих предприятий Киргизии получили право поставлять сельхозпродукцию в Россию и еще 8 — в Казахстан, также разработана и одобрена Программа формирования Единого электроэнергетического рынка ЕАЭС.

В свою очередь, лидер фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов заявил о том, что решение о вступлении в Евразийский альянс является правильным, добавив при этом, что правительство Киргизской Республики не предпринимает эффективных мер по адаптации страны к новым экономическим условиям, пишет пресс-служба парламента.

«В результате снизился объем товарооборота на 19%, объем экспорта сократился на 9%, импорта — на 20%. Цифры красноречиво говорят сами за себя. Касаясь аграрного сектора, надо отметить, что Россия выделила субсидии своим сельхозпроизводителям на общую сумму 220 млрд рублей. Как можно конкурировать с другими странами ЕАЭС в аграрной отрасли?» — подчеркнул экс-премьер-министр.

Глава фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев согласился с мнением коллеги о том, что присоединение Киргизии к Евразийскому экономическому союзу — это стратегически верное решение. В то же время оппозиционный политик отметил, что страна не была готова к условиям евразийской интеграции.

«ВВП на душу населения сократился с $1305 до $1094 (с 78,7 тыс. до 65,9 тыс. рублей). Это говорит о том, что жизнь простого гражданина ухудшилась. Кто виноват в этом? Виновато правительство. При вхождении в ЕАЭС другими членами данной организации были внесены 1500 предложений, от Киргизии поступило всего 5 инициатив. Равнодушие привело к нынешнему экономическому состоянию в республике», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана и России, а также президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договор о присоединении республики к Евразийскому экономическому союзу. 12 августа 2015 года была упразднена киргизско-казахстанская таможенная граница, после чего Киргизская Республика стала считаться полноправным участником ЕАЭС.