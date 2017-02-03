Пятница, 03 Февраля 2017 года
01:08:23 МСК

Правительство Киргизии просят проявлять больше инициативы в рамках ЕАЭС

Экономика
Депутаты и члены правительства обсудили промежуточные итоги и вопросы эффективности экономики этой среднеазиатской страны в свете ее вступления в Евразийский альянс

Бишкек, 2 февраля 2017, 18:12 — REGNUM  Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков выступил на заседании республиканского парламента с докладом о результатах присоединения Киргизии к Евразийскому экономическому союзу. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщила пресс-служба правительства.

Говоря о выгодах и достижениях, глава киргизского Кабмина заострил внимание на том, что улучшаются условия жизни и облегчен процесс трудоустройства мигрантов, переоборудуются таможенные посты и модернизируются лаборатории за счет предоставленных Россией и Казахстаном средств, упразднен фитосанитарный контроль на границе с Казахстаном, создан Российско-Киргизский фонд развития. Кроме того, введены унифицированные железнодорожные тарифы, до 1 сентября 2018 года сохранены льготы для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 18 перерабатывающих предприятий Киргизии получили право поставлять сельхозпродукцию в Россию и еще 8 — в Казахстан, также разработана и одобрена Программа формирования Единого электроэнергетического рынка ЕАЭС.

В свою очередь, лидер фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов заявил о том, что решение о вступлении в Евразийский альянс является правильным, добавив при этом, что правительство Киргизской Республики не предпринимает эффективных мер по адаптации страны к новым экономическим условиям, пишет пресс-служба парламента.

«В результате снизился объем товарооборота на 19%, объем экспорта сократился на 9%, импорта — на 20%. Цифры красноречиво говорят сами за себя. Касаясь аграрного сектора, надо отметить, что Россия выделила субсидии своим сельхозпроизводителям на общую сумму 220 млрд рублей. Как можно конкурировать с другими странами ЕАЭС в аграрной отрасли?» — подчеркнул экс-премьер-министр.

Глава фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев согласился с мнением коллеги о том, что присоединение Киргизии к Евразийскому экономическому союзу — это стратегически верное решение. В то же время оппозиционный политик отметил, что страна не была готова к условиям евразийской интеграции.

«ВВП на душу населения сократился с $1305 до $1094 (с 78,7 тыс. до 65,9 тыс. рублей). Это говорит о том, что жизнь простого гражданина ухудшилась. Кто виноват в этом? Виновато правительство. При вхождении в ЕАЭС другими членами данной организации были внесены 1500 предложений, от Киргизии поступило всего 5 инициатив. Равнодушие привело к нынешнему экономическому состоянию в республике», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана и России, а также президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договор о присоединении республики к Евразийскому экономическому союзу. 12 августа 2015 года была упразднена киргизско-казахстанская таможенная граница, после чего Киргизская Республика стала считаться полноправным участником ЕАЭС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евразийский экономический союз
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Военный Донбасс: Украина собрала у линии фронта мощный «ударный кулак»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.02.17
ВСМ: строительство еще не началось, Владимирская область уже кипит
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
Станислав ТарасовТрамп — танцующий дервиш Ближнего Востока
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Владимир Путин снял с должностей 16 генералов
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Украинские СМИ сняли подставную жительницу Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
ВВС: На улицах Авдеевки – украинские танки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Глава НБУ заявила, что у российских банков нет светлого будущего на Украине
КиевУкраина Банковское дело Экономика
ещё главное