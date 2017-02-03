ВСМ: строительство еще не началось, Владимирская область уже кипит

Владимир, , 18:10 — REGNUM Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Казань» планируется завершить в мае-июне 2017 года. Об этом 1 февраля заявил президент РЖД Олег Белозеров. В связи с новым витком событий вокруг строительства магистрали, о которой говорят еще с 2009 года, ИА REGNUM вспоминает, как реагировали на строительство во Владимирской области, через которую, в том числе, и пройдет магистраль.

По предварительным данным, протяженность трассы во Владимирской области составит более 242 км. Новая магистраль пройдет по территории 70 населенных пунктов 12 районов. В черте областного центра трасса будет иметь длину 4 км. В регионе поезд будет останавливаться в Петушках, Владимире, Коврове и Гороховце. Региональные власти считают, что магистраль даст загрузку предприятиям региона, импульс в развитии туризма и привлечет инвестиции. Жители и общественники говорят о том, что строительство железной дороги не только повлечет за собой проблемы экологии, но и оставит некоторых владимирцев без крыши над головой.

Позиция администрации: предприятия, туризм, деньги

Новейшая история обсуждения ВСМ во Владимирской области начинает свой отсчет с 2013 года — тогда в область приехала нынешний губернатор Светлана Орлова. Будучи исполняющей обязанности главы региона, она сразу же встретилась с тогдашним главой РЖД Владимиром Якуниным. После она рассказала журналистам, что сотрудничество области с компанией имеет серьезные перспективы. В частности, Светлана Орлова заявила, что «РЖД пойдет с нами в этом комплексе, вместе со скоростной магистралью, автовокзалом, ЖД».

«Это может быть один из крупнейших логистических центров — аэропорт, логистический центр, вокзальный комплекс. РЖД настроено на серьезную работу», — сказала тогда Светлана Орлова.

В 2014 году глава региона в рамках Петербургского международного экономического форума, несмотря на некоторые протесты жителей, заявила, что областная администрация «всецело поддерживает строительство» магистрали.

«Реализация данного проекта будет иметь мультипликативный эффект для развития всех отраслей экономики Владимирской области, повысит инвестиционную привлекательность и деловую активность в регионе», — сказала тогда Светлана Орлова, видимо, не учитывая, что быстрый поезд до Москвы наверняка подтолкнет жителей еще в большем количестве уезжать на заработки в столицу.

Также она вновь заявила, что реализация проекта строительства аэропорта «Добрынское» вместе с возможностью быстрого проезда на поезде увеличит пассажиропоток. А это — «точки роста для города Владимира, которые будут стимулировать развитие транспортной инфраструктуры, сферы обслуживания и жилищного строительства в областном центре».

В 2015 году Светлана Орлова несколько раз говорила о сложностях, с которыми связано строительство. Глава области заявила, что главная проблема — земельная. Тогда же Светлана Орлова, — видимо, пытаясь сгладить растущую социальную напряженность, — предположила, что через пять лет после начала эксплуатации ВСМ внутренний региональный продукт Владимирской области вырастет на 84 млрд рублей, или на 38%. Кроме того, само строительство дороги должно загрузить заводы Владимирской области до отказа.

К 2016 году Светлана Орлова, кажется, и вовсе позабыла о том, что люди могут ехать не только в провинциальный регион, но и уезжать в столицу. На совете по туризму она заявила, что область становится «как Москва».

«Можно жить здесь и работать в Москве, а можно жить и работать здесь. И чтобы вы знали, в Александровском районе москвичи детей до 6−7 класса обучают уже у нас, перевозят сюда бабушек и дедушек. У нас чистая экология, чистый воздух, пошел газ», — рассказала губернатор.

Именно магистраль, по мнению Орловой, должна сыграть главную роль в великом переселении москвичей. Переселение, возможно, и будет — только наверняка в другую сторону. В регионе немало проблем, которые могут подтолкнуть жителей искать работу в Москве. К примеру, перевод производства завода «Точмаш» из областного центра в Ковров — многие рабочие попросту могут сделать выбор в пользу поиска работы в Москве, а не каждодневных часовых поездок на работу. В столице и зарплаты выше, да и 50 минут на поезде — как в пробке постоять.

Только вот власти почему-то не хотят этого учитывать, но с радостью заявляют, что с открытием магистрали вполне реально увеличение потока туристов в области — с трех миллионов до десяти миллионов в год.

В январе 2017 года Светлана Орлова повторила свои слова, немного конкретизировав их, и пригласила федеральное руководство приехать в Доброград (находится рядом с Ковровом). «Сейчас пойдёт ВСМ, это 40 минут, и вы практически в Доброграде», — сказала она.

Однако пока готовность региона использовать выгоды проекта — особенно с учетом последних заявлений РЖД о переориентации его с чисто пассажирского на грузопассажирский, с запуском скоростных грузовых поездов — носит чисто декларативный характер. Региональные власти еще не представили ни одного проработанного проекта с участием ВСМ. Что именно в регионе собираются отгружать по новой магистрали и производство чего наращивать с учетом открывающихся возможностей — неясно.

Дома и «меркантильные» жители

К несчастью для губернатора, эти и другие многочисленные заявления о пользе новой высокоскоростной магистрали практически прошли мимо ушей жителей, которые могут лишиться своих домов из-за строительства, и тех, кто ратует за экологическую обстановку в регионе.

На первых публичных слушаниях по вопросу прохождения трассы в регионе, которые состоялись в августе 2013 года, жителей особо волновал вопрос сноса домов и возмещения ущерба за земли, которые будут заняты магистралью. Эти вопросы не обсуждались, разговор шел только о воздействии на экологию области. В частности, говорилось о том, что при строительстве трассы будет примерно 100 тысяч тонн отходов, что могут пострадать животные, которые входят в Красную книгу региона, что трасса может уничтожить курганы. Все это власти пообещали учесть. Но, как заявил заместитель губернатора Алексей Конышев, надо «думать об интересах большинства, которым трасса радикально изменит жизнь в сторону улучшения».

К слову, как минимум одна из озвученных на слушаниях проблем все-таки была решена. В 2016 году было принято решение перенести магистраль подальше от церкви Покрова на Нерли. Она должна пройти на расстоянии 3,9 км от памятника культуры. Ранее это расстояние было равно 3,5 км.

Все это время СМИ писали о проблемах местных жителей, чьи дома и участки оказались на пути магистрали. К примеру, «Томикс-ТВ» сообщал, что тревогу бьют жители села Ославское и посёлка Легенда. Участки в 7 км от Владимира застраивает крупная строительная компания, которой вряд ли на руку соседство с магистралью. Но это не отменяет того, что некоторые из жителей купили здесь дома в кредит, а теперь им предлагают выкупить у них собственность по кадастровой цене, которая намного ниже рыночной.

«Наше отношение глубоко отрицательное к этой дороге. Наши дома находятся в непосредственной близости от того места, где она будет проходить. Люди уже вложили деньги, продали квартиры, продали землю где-то в других местах, чтобы вложиться здесь, построили здесь дома, многие уже живут с маленькими детьми здесь. Им больше некуда идти», — цитировало издание слова местных жителей.

И таких участков в регионе более полусотни. Как будут справляться власти с земельной проблемой — вопрос сложный, в первую очередь, для самой власти. Ситуацию усложняют и выборы губернатора, которые назначены на 2018 год. Вряд ли администрация Светланы Орловой рада такому совпадению.

ИА REGNUM напоминает, что высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» должна стать первой в России магистралью со скоростью движения от 200 до 400 км в час. ВСМ протяженностью 770 км соединит Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. В будущем магистраль смогут продлить до Екатеринбурга, а в более отдаленной перспективе — до Пекина. Строительство магистрали обойдется примерно в 1 трлн рублей. 19 января текущего года проект участка «Москва — Владимир» был отправлен на госэкпертизу. Стоимость участка оценивается в 191,1 млрд рублей. Магистраль должна быть построена к 2022 году.