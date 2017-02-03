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Совокупный капитал банков Узбекистана увеличился за год на 20,5%

Экономика
Доля кредитов, предоставленных на срок свыше трех лет, в общем кредитном портфеле превысила 75%
Банковское хранилище
Jason Baker
Банковское хранилище

Ташкент, 2 февраля 2017, 17:51 — REGNUM  Совокупный капитал узбекских банков по итогам 2016 года увеличился по сравнению с 2015 годом на 20,5% — до 9,4 триллиона сумов (2,9 миллиарда долларов), сообщил Центробанк страны.

По данным регулятора, совокупные активы банков увеличились за год на 23,3% — до 80,4 триллиона сумов, кредитный портфель — на 25,1%, — до 53,4 триллиона сумов.

«Доля кредитов, предоставленных на срок свыше трех лет, в общем кредитном портфеле превысила 75%. Объем депозитов в банках вырос на 25,3%, до 44,6 триллиона сумов», — говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Центральный банк Узбекистана (ЦБУ) заявил, что сохранит в 2017 году ставку рефинансирования на уровне 9%.

Ставка рефинансирования на уровне 9% установлена с января 2015 года. Ранее, с 2014 года, ставка составляла 10%.

Как отмечают эксперты, высокая ставка рефинансирования значительно тормозит активность бизнеса, а также замедляет развитие ипотечного рынка.

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Экономика Узбекистана
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